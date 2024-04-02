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Названі найкращі та найгірші міста Європи для віддаленої роботи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найкращі та найгірші міста Європи для віддаленої роботи
Photo by Austin Distel on Unsplash

Мрієте про роботу за кордоном, але не знаєте, куди податися? Ваш пошук закінчено. Нове дослідження опублікувало список найкращих та найгірших міст у Європі для тих, хто обирає “працювати з будь-якої точки світу в 2024 році”, передає DailyMail.

Люксембург, одна з найменших столиць Європи, виявився найкращим у списку топ-10, тоді як жодне місто Великобританії, Франції, Іспанії чи Німеччини не потрапило до нього. Найгіршим містом для віддаленої роботи у списку виявилася столиця Греції, Афіни, хоч вона й популярна серед туристів. Інші “небажані” міста — Париж і Лімасол, де однокімнатна квартира обійдеться вам в 1685 доларів на місяць.

Рейтинг, складений компанією Brother UK, ґрунтується на аналізі різних факторів:

  • швидкість Wi-Fi,
  • вартість оренди квартири з урахуванням електроенергії,
  • рівень безпеки у країні,
  • загальні витрати життя.

З урахуванням вищезазначеного для кожного місця розташування виводився загальний бал за критерієм “чи підходить воно для віддаленої роботи” за шкалою від 0 до 100.

Лідером списку виявився Люксембург із балом 68,04. За ним слідують Оломоуц у Чехії (6427) та Роттердам, Нідерланди, із загальним балом 63,88. Замикають п’ятірку найкращих Алборг у Данії (четверте місце, 63,84) та Рейк’явік в Ісландії (п’яте місце, 63,72).

До першої шістки також увійшли міста Утрехт у Нідерландах (шосте місце, 63,61), Орхус у Данії (сьоме місце, 63,56); Ейндховен у Нідерландах та Плзень у Чехії (восьме місце, 63,53); та Орадея в Румунії (дев’яте місце, 63,44).

“Люксембург на шість відсотків випереджає друге найкраще місто — Оломоуц. Також він показав високі показники в інших метриках, з вражаючими балами якості життя 192,9, індексом охорони здоров’я 75 та індексом щастя 7,23”, – зазначила компанія.

Оломоуц також отримав високу оцінку. Тут оренда однокімнатної квартири за межами центру коштуватиме вам лише 440 доларів на місяць, а вартість Wi-Fi складе близько 20 доларів.

Афіни стали найгіршим європейським містом для віддаленої роботи з вкрай низьким балом – 50,34. За ними йдуть морське місто Греції Салоніки (друге місце, 50,87) та Белград у Сербії (третє місце, 51,94).

Завершують рейтинг Патри у Греції (четверте місце, 52,33); Лімасол на Кіпрі (п’яте місце, 53,29); Нові Сад у Сербії (шосте місце, 53,39); Ларнака на Кіпрі (сьоме місце, 53,78); Сараєво в Боснії та Герцеговині (восьме місце, 53,9); Париж, Франція (дев’яте місце, 54,21); та Ліон, Франція (десяте місце, 54,58).

Найкращі та гірші міста для віддаленої роботи у 2024 році

Найкращі міста:

  1. Люксембург, Люксембург;
  2. Оломоуц, Чехія;
  3. Роттердам, Нідерланди;
  4. Ольборг, Данія;
  5. Рейк’явік, Ісландія;
  6. Утрехт, Нідерланди;
  7. Архус, Данія;
  8. Ейндховен, Нідерланди;
  9. Плзень, Чехія;
  10. Орадея, Румунія.

Найгірші міста:

  1. Афіни, Греція;
  2. Салоніки, Греція;
  3. Белград, Сербія;
  4. Патри, Греція;
  5. Лімасол, Кіпр;
  6. Нові Сад, Сербія;
  7. Ларнака, Кіпр;
  8. Сараєво, Боснія та Герцеговина;
  9. Париж, Франція;
  10. Ліон, Франція.

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