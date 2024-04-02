Названі найкращі та найгірші міста Європи для віддаленої роботи

Мрієте про роботу за кордоном, але не знаєте, куди податися? Ваш пошук закінчено. Нове дослідження опублікувало список найкращих та найгірших міст у Європі для тих, хто обирає “працювати з будь-якої точки світу в 2024 році”, передає DailyMail.

Люксембург, одна з найменших столиць Європи, виявився найкращим у списку топ-10, тоді як жодне місто Великобританії, Франції, Іспанії чи Німеччини не потрапило до нього. Найгіршим містом для віддаленої роботи у списку виявилася столиця Греції, Афіни, хоч вона й популярна серед туристів. Інші “небажані” міста — Париж і Лімасол, де однокімнатна квартира обійдеться вам в 1685 доларів на місяць.

Рейтинг, складений компанією Brother UK, ґрунтується на аналізі різних факторів:

швидкість Wi-Fi,

вартість оренди квартири з урахуванням електроенергії,

рівень безпеки у країні,

загальні витрати життя.

З урахуванням вищезазначеного для кожного місця розташування виводився загальний бал за критерієм “чи підходить воно для віддаленої роботи” за шкалою від 0 до 100.

Лідером списку виявився Люксембург із балом 68,04. За ним слідують Оломоуц у Чехії (6427) та Роттердам, Нідерланди, із загальним балом 63,88. Замикають п’ятірку найкращих Алборг у Данії (четверте місце, 63,84) та Рейк’явік в Ісландії (п’яте місце, 63,72).

До першої шістки також увійшли міста Утрехт у Нідерландах (шосте місце, 63,61), Орхус у Данії (сьоме місце, 63,56); Ейндховен у Нідерландах та Плзень у Чехії (восьме місце, 63,53); та Орадея в Румунії (дев’яте місце, 63,44).

“Люксембург на шість відсотків випереджає друге найкраще місто — Оломоуц. Також він показав високі показники в інших метриках, з вражаючими балами якості життя 192,9, індексом охорони здоров’я 75 та індексом щастя 7,23”, – зазначила компанія.

Оломоуц також отримав високу оцінку. Тут оренда однокімнатної квартири за межами центру коштуватиме вам лише 440 доларів на місяць, а вартість Wi-Fi складе близько 20 доларів.

Афіни стали найгіршим європейським містом для віддаленої роботи з вкрай низьким балом – 50,34. За ними йдуть морське місто Греції Салоніки (друге місце, 50,87) та Белград у Сербії (третє місце, 51,94).

Завершують рейтинг Патри у Греції (четверте місце, 52,33); Лімасол на Кіпрі (п’яте місце, 53,29); Нові Сад у Сербії (шосте місце, 53,39); Ларнака на Кіпрі (сьоме місце, 53,78); Сараєво в Боснії та Герцеговині (восьме місце, 53,9); Париж, Франція (дев’яте місце, 54,21); та Ліон, Франція (десяте місце, 54,58).

Найкращі та гірші міста для віддаленої роботи у 2024 році

Найкращі міста:

Люксембург, Люксембург; Оломоуц, Чехія; Роттердам, Нідерланди; Ольборг, Данія; Рейк’явік, Ісландія; Утрехт, Нідерланди; Архус, Данія; Ейндховен, Нідерланди; Плзень, Чехія; Орадея, Румунія.

Найгірші міста: