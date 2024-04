Гід Мішлен почав оцінювати готелі за системою «Ключ»: всього можна отримати три ключі

Гід Мішлен, авторитетне джерело оцінок ресторанів, тепер розширює свою експертизу на розкішні готелі. Нова система рейтингу під назвою “Ключ” вже поставила оцінки приблизно 200 готелям у Франції. Максимальна оцінка – 3 ключі.

Згідно з французькими ЗМІ, за системою «Ключ» готелі поділяються на такі три категорії:

1 ключ присвоюється приватним готелям,

2 ключі – винятковим,

3 ключі – престижним готелям.

У рамках першої оцінки «Мішлен» вже визначив 24 готелі категорії Three Key, 38 – Two Key та 127 – One Key. Серед найвищих рейтингів – знаменитий Four Seasons George V та безліч палацових готелів, а також заміські заклади типу Lafauri-Peyraguey та Château de la Gaude, відзначені двома ключами.

Особливість нового рейтингу – оцінка не тільки основних зручностей готелю, але й інших аспектів, наприклад ресторанів, дизайну та якості послуг. Мішленівському гіду важливий місцевий колорит, індивідуальність та створення незабутніх вражень для гостей. Це нововведення уважно відстежується сектором розкішних готелів, які з нетерпінням очікують, як оцінки впливового рейтингу вплинуть на бізнес. Передбачається, що рейтинги Michelin Key, які поширилися Францією, з’являться і в інших країнах: у США оголошення оцінок очікується 24 квітня, в Іспанії – 29 квітня, в Італії – на початку травня, а в Японії та Кореї – у липні.

Зазначимо, що ринок розкішних готелів, де досі найбільшим гравцем був Forbes Travel Guide, тепер очікує на нову конкуренцію з боку Michelin Key, що, без сумніву, додасть інтересу і нових стандартів у сферу готельного бізнесу.

Довідка: Перший гід був випущений в 1900 Андре Мішленом, одним із засновників компанії Michelin. Гід спочатку був списком різних місць, які могли б стати в нагоді мандрівникові: готелі, ремонтні майстерні, закусочні або платні автомобільні стоянки.

Згодом Мішленовський гід перетворився на авторитетне керівництво з оцінки ресторанів. Особливо відомий він системою зірок, що присуджуються ресторанам за високу якість кулінарії. Ресторан може отримати від однієї до трьох зірок Мішлен: одна зірка означає «дуже хороший ресторан у своїй категорії», дві зірки – «чудова кухня, варте зупинки», три зірки – «виключна кухня, варте спеціальної поїздки». Отримання зірок Мішлен сприймається як високе досягнення у світі гастрономії і може суттєво вплинути на репутацію та бізнес ресторану.