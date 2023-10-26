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Складено рейтинг 10 міст світу, які приваблюють найбільше туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг 10 міст світу, які приваблюють найбільше туристів

Визначено 10 міст світу, які приваблюють найбільше туристів. Такий рейтинг презентувало дослідження компанії Travelness.

Перше місце посіла тайська столиця Бангкок, цілком доступна для наших туристів. А замкнула першу десятку найпопулярніша у наших туристів Анталія.

Повністю список 10 міст виглядає так:

  • Бангкок
  • Париж
  • Лондон
  • Дубай
  • Сінгапур
  • Куала Лумпур
  • Нью-Йорк
  • Стамбул
  • Токіо
  • Анталія

Нагадаємо, що раніше дослідження команди MoneyTransfers.com показало несподівані дані, яка країна виявляється найбільш перенаселеною у світі, де на кожного місцевого припадає по 3 туристи. Вона зовсім не в Азії, а Європі. Як виявилося, така невелика європейська країна як Австрія є перенаселеним туристичним напрямком. Дослідники заявили, що кожного місцевого жителя в Австрії припадає 3,6 туриста. Щороку цю альпійську країну відвідують близько 32 мільйонів людей, при цьому населення усієї Австрії становить лише 8,9 мільйона громадян.

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