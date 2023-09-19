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Названо саму перенаселену країну у світі, де на кожного місцевого припадає по 3 туристи, і це зовсім не в Азії, а в Європі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо саму перенаселену країну у світі, де на кожного місцевого припадає по 3 туристи, і це зовсім не в Азії, а в Європі

Найбільша перенаселена країна у світі, де на кожного місцевого припадає по 3 туристи, знаходиться зовсім не в Азії, а в Європі. Азіатські напрями вважаються «перенаселеними» загалом, але якщо говорити про кількість туристів на душу населення, то тут першість належить Європі. Такі дані показали дослідження команди MoneyTransfers.com.

Як виявилося, така невелика європейська країна як Австрія є перенаселеним туристичним напрямком. Дослідники заявили, що на кожного місцевого мешканця в Австрії припадає 3,6 туристів. Щороку цю альпійську країну відвідують близько 32 мільйонів людей, при цьому населення усієї Австрії становить лише 8,9 мільйона громадян.

Найбільш відвідуваним місцем країни, звичайно, є її столиця, Відень. Найкращі пам’ятки включають палац Шенбрунн, Віденський оперний театр і Музей природної історії. Але у Відні, як додають дослідники, «достатньо місця, щоб впоратися з кількістю відвідувачів».

А ось деякі з невеликих міст Австрії зазнають труднощів. Зокрема проти овертуризму безуспішно бореться Гальштат, містечко на березі Гальштатського озера, де жителі вже неодноразово виходили на вулиці на знак протесту проти туризму. Вважається, що село стало джерелом натхнення для створення популярного диснеївського фільму «Холодне серце». У результаті кінотуристи стікаються на оглядовий майданчик села, щоби зробити селфі. Мешканці навіть встановлювали огорожу, намагаючись «виселити» селфі-туристів, а також виходили на акції протесту.

Туристам, які «все ще бажають відвідати Австрію», але не бажаючим вливатися в натовп своїх колег, дослідники також дали корисні поради. Серед них — відвідати друге за величиною місто Австрії Грац, яке не відвідує так багато відвідувачів, але відоме як «Столиця вишуканої кулінарії».

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