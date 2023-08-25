Названо шокуюче число зниклого багажу і ТОП авіакомпаній, що його втрачають: йдеться про мільйони

Скільки щорічно туристи та інші пасажири втрачають багаж? Йдеться про мільйони валіз на рік — такі шокуючі дані містяться у звіті глобальної організації з відстеження багажу SITA. Більше того — минулого року, у зв’язку з авіаколапсом, було поставлено свого роду рекорд — мова вже йшла про десятки мільйонів втрачених і пошкоджених валіз. Також експерти назвали ТОП авіакомпаній, які втрачають багаж найчастіше.

Отже, минулий рік виявився рекордним — у всьому світі було втрачено 26,3 мільйона одиниць багажу. У тому числі в ці дані входять пошкоджені валізи, і ті одиниці багажу, що губилися під час авіаколапсу, через який лихоманило усі аеропорти Європи минулого року.

Кількість втраченого багажу у 2022 році побила рекорд останніх 10 років. Вісім з кожних 1000 валіз були втрачені», – додали експерти асоціації.

Що стосується авікомпаній, які найчастіше втрачають багаж, то за підсумками 2018-2022 року ТОП їх такий:

Ryanair (Ірландія), British Airways (Велика Британія), easyJet (Велика Британія) Wizz Air (Угорщина) Norway