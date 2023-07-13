Названі найповніші пам’ятки, де туристам не проштовхнутися

Найповніші визначні пам’ятки Європи представив для туристів спеціалізований інтернет-портал The Thinkig Traveler. Рейтинг складався за профільними агрегаторами відгуків та соцмереж за ключовими словами «занадто зайнято», «не проштовхнутися». Увагою удостоїлися всі європейські країни, а також найбільш популярні у туристів влітку Італія, Іспанія та Греція. Також експерти виділили і найбільш переповнені пляжі.
Серед 10 найкращих пам’яток Європи, які найчастіше отримують відгук «переповнені» половина опинилася на території Великобританії. Що не дивно для англомовного сайту. Причому, у трійці лідерів із них аж дві. Найзавантаженішою пам’яткою визнали Единбурзький замок у Шотландії. На другому – Букінгемський палац. І лише на третьому місці – Сіам Парк у Тенеріфе.
Цілком список виглядає так:
- Единбурзький замок, Шотландія
- Букінгемський палац, Англія
- Сіам Парк, Тенеріфе, Іспанія
- Великий канал, Венеція, Італія.
- Римські лазні, Бат, Англія
- Лондонський Тауер, Англія
- Лувр, Париж, Франція
- Акрополь, Афіни, Греція
- Британський музей, Лондон, Англія
- Музей Орсе, Париж, Франція
Що стосується найбільш переповнених визначних пам’яток у туристичних країнах, то в Італії в першій трійці опинилися Гранд-Канал у Венеції, Музеї Ватикану та Колізей. В Іспанії, окрім згаданого парку на Тенеріфе, у списку дві знамениті пам’ятки Барселони, причому собор Святої Сімейства поступився другим місцем ринку Бокерія. А в Греції найбільше натовп не тільки на Акрополі, але також у старовинних селищах на Родосі та в Парфеноні (частини Акрополя). Найбільш переповненими пляжами назвали грецький Елафонісі на Криті, пляж Борнемута у Великій Британії та непогано знайомий туристам пляж Фігового Дерева (Fig Tree) на кіпрському курорті Протарас.