Названі найповніші пам’ятки, де туристам не проштовхнутися

Найповніші визначні пам’ятки Європи представив для туристів спеціалізований інтернет-портал The Thinkig Traveler. Рейтинг складався за профільними агрегаторами відгуків та соцмереж за ключовими словами «занадто зайнято», «не проштовхнутися». Увагою удостоїлися всі європейські країни, а також найбільш популярні у туристів влітку Італія, Іспанія та Греція. Також експерти виділили і найбільш переповнені пляжі.

Серед 10 найкращих пам’яток Європи, які найчастіше отримують відгук «переповнені» половина опинилася на території Великобританії. Що не дивно для англомовного сайту. Причому, у трійці лідерів із них аж дві. Найзавантаженішою пам’яткою визнали Единбурзький замок у Шотландії. На другому – Букінгемський палац. І лише на третьому місці – Сіам Парк у Тенеріфе.

Цілком список виглядає так:

Единбурзький замок, Шотландія Букінгемський палац, Англія Сіам Парк, Тенеріфе, Іспанія Великий канал, Венеція, Італія. Римські лазні, Бат, Англія Лондонський Тауер, Англія Лувр, Париж, Франція Акрополь, Афіни, Греція Британський музей, Лондон, Англія Музей Орсе, Париж, Франція

Що стосується найбільш переповнених визначних пам’яток у туристичних країнах, то в Італії в першій трійці опинилися Гранд-Канал у Венеції, Музеї Ватикану та Колізей. В Іспанії, окрім згаданого парку на Тенеріфе, у списку дві знамениті пам’ятки Барселони, причому собор Святої Сімейства поступився другим місцем ринку Бокерія. А в Греції найбільше натовп не тільки на Акрополі, але також у старовинних селищах на Родосі та в Парфеноні (частини Акрополя). Найбільш переповненими пляжами назвали грецький Елафонісі на Криті, пляж Борнемута у Великій Британії та непогано знайомий туристам пляж Фігового Дерева (Fig Tree) на кіпрському курорті Протарас.