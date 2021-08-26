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ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Магазини 3-х мереж в Лондоні закрилися після того, як чоловік ввів в їжу невідому речовину

Поки не ясно, скільки предметів забруднено і чим

Гліб Парфененко
Магазини 3-х мереж в Лондоні закрилися після того, як чоловік ввів в їжу невідому речовину

Британська поліція заявила, що заарештувала чоловіка, який вчора ввечері вводив невідому речовину в упаковане м’ясо і їжу для приготування в мікрохвильовій печі в трьох супермаркетах Лондона, повідомляє Reuters.

Закриті магазини мереж Little Waitrose, Sainsbury Local і Tesco Express в західній частині британської столиці.

Чоловік викрикував образи на адресу людей і входив в магазини, де вводив невідому речовину в їжу на Фулхем Палас-роуд.

«Поки неясно, скільки товарів було заражено і чому. В даний час проводиться розслідування, щоб визначити, чи порушені інші торгові точки в цьому районі», – заявила лондонська поліція.

Людям, які вчора ввечері купили продукти в супермаркетах, порадили викинути їх. Чоловік був допитаний за підозрою в зараженні товарів з метою заподіяння шкоди суспільству.

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