Магазини 3-х мереж в Лондоні закрилися після того, як чоловік ввів в їжу невідому речовину

Британська поліція заявила, що заарештувала чоловіка, який вчора ввечері вводив невідому речовину в упаковане м’ясо і їжу для приготування в мікрохвильовій печі в трьох супермаркетах Лондона, повідомляє Reuters.

Закриті магазини мереж Little Waitrose, Sainsbury Local і Tesco Express в західній частині британської столиці.

Чоловік викрикував образи на адресу людей і входив в магазини, де вводив невідому речовину в їжу на Фулхем Палас-роуд.

«Поки неясно, скільки товарів було заражено і чому. В даний час проводиться розслідування, щоб визначити, чи порушені інші торгові точки в цьому районі», – заявила лондонська поліція.

Людям, які вчора ввечері купили продукти в супермаркетах, порадили викинути їх. Чоловік був допитаний за підозрою в зараженні товарів з метою заподіяння шкоди суспільству.

🚨 BREAKING: People are being urged to throw food away that was purchased from three supermarkets in west London on Wednesday evening after a man is alleged to have injected foodstuffs with an unknown substance https://t.co/5SPto8ZyRI

— The Telegraph (@Telegraph) August 26, 2021