ГлавнаяВЕЛИКОБРИТАНИЯМагазины 3-х сетей в Лондоне закрылись после того, как мужчина ввел в...
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Магазины 3-х сетей в Лондоне закрылись после того, как мужчина ввел в пищу неизвестное вещество

Поки не ясно, скільки предметів забруднено і чим

Глеб Парфененко
Магазины 3-х сетей в Лондоне закрылись после того, как мужчина ввел в пищу неизвестное вещество

Британская полиция заявила, что арестовала мужчину, который вчера вечером вводил неизвестное вещество в упакованное мясо и пищу для приготовления в микроволновой печи в трех супермаркетах Лондона, сообщает Reuters.

Закрытые магазины сетей Little Waitrose, Sainsbury Local и Tesco Express в западной части британской столицы.

Мужчина выкрикивал оскорбления в адрес людей и входил в магазины, где вводил неизвестное вещество в пищу на Фулхэм Палас-роуд.

«Пока неясно, сколько товаров было заражено и чем. В настоящее время проводится расследование, чтобы определить, нарушены другие торговые точки в этом районе», — заявила лондонская полиция.

Людям, которые вчера вечером купили продукты в супермаркетах, посоветовали выбросить их. Мужчина был допрошен по подозрению в заражении товаров с целью причинения вреда обществу.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинаПравила въездапожарземлетрясение

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International