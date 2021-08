Магазины 3-х сетей в Лондоне закрылись после того, как мужчина ввел в пищу неизвестное вещество

Британская полиция заявила, что арестовала мужчину, который вчера вечером вводил неизвестное вещество в упакованное мясо и пищу для приготовления в микроволновой печи в трех супермаркетах Лондона, сообщает Reuters.

Закрытые магазины сетей Little Waitrose, Sainsbury Local и Tesco Express в западной части британской столицы.

Мужчина выкрикивал оскорбления в адрес людей и входил в магазины, где вводил неизвестное вещество в пищу на Фулхэм Палас-роуд.

«Пока неясно, сколько товаров было заражено и чем. В настоящее время проводится расследование, чтобы определить, нарушены другие торговые точки в этом районе», — заявила лондонская полиция.

Людям, которые вчера вечером купили продукты в супермаркетах, посоветовали выбросить их. Мужчина был допрошен по подозрению в заражении товаров с целью причинения вреда обществу.

🚨 BREAKING: People are being urged to throw food away that was purchased from three supermarkets in west London on Wednesday evening after a man is alleged to have injected foodstuffs with an unknown substance https://t.co/5SPto8ZyRI

— The Telegraph (@Telegraph) August 26, 2021