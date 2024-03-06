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Велика БританіяТуризм

Двоповерховий автобус в’їхав у паб у центрі Лондона (ВІДЕО)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Двоповерховий автобус в'їхав у паб у центрі Лондона (ВІДЕО)
Photo by Josh Mills on Unsplash

Як повідомляє The Independent, у Лондоні (Великобританія) 5 березня двоповерховий автобус протаранив будівлю пабу.

Інцидент стався на Нью-Оксфорд-стріт вранці, на момент аварії паб був порожнім. В автобусі теж не було пасажирів, лише водій.

В результаті постраждали двоє людей: одному знадобилася госпіталізація, іншому надали допомогу на місці.

На місце виїхали екстрені служби, з будівлі, в яку врізався автобус, евакуювали близько 200 людей. Дороги перекрили, а мешканцям та туристам рекомендували тимчасово уникати району події.

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