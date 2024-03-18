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Велика БританіяТуризм

Експерт: Вестмінстерський палац знаходиться на межі руйнування

Бовтун Марія
Бовтун Марія
Експерт: Вестмінстерський палац знаходиться на межі руйнування
Photo by Amy-Leigh Barnard on Unsplash

Як повідомляє Financial Times, Вестмінстерський палац у Лондоні перебуває на межі руйнування.

Як заявив директор Музею Вікторії та Альберта Трістрам Хант, у будівлі, де розташований британський парламент, присутній запах вогкості, міститься азбест, водяться гризуни, пошкоджена кам’яна кладка та застаріла електропроводка. І загалом спостерігається «загальна атмосфера огидного розкладання».

Він нагадав, що у 2012 році експертиза показала, що будівля потребує «фундаментальної реконструкції». Ремонт міг зайняти від шести до 12 років і коштував би владі 3.5 — 13 млрд фунтів стерлінгів, проте він так і не розпочався.

Хант закликав парламент ухвалити якнайшвидше рішення про відновлення палацу. Він міг би бути відремонтований до 200-річчя пожежі, що трапилася в 1834 році, внаслідок якої будинок постраждав.

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