Експерт: Вестмінстерський палац знаходиться на межі руйнування

Як повідомляє Financial Times, Вестмінстерський палац у Лондоні перебуває на межі руйнування.

Як заявив директор Музею Вікторії та Альберта Трістрам Хант, у будівлі, де розташований британський парламент, присутній запах вогкості, міститься азбест, водяться гризуни, пошкоджена кам’яна кладка та застаріла електропроводка. І загалом спостерігається «загальна атмосфера огидного розкладання».

Він нагадав, що у 2012 році експертиза показала, що будівля потребує «фундаментальної реконструкції». Ремонт міг зайняти від шести до 12 років і коштував би владі 3.5 — 13 млрд фунтів стерлінгів, проте він так і не розпочався.

Хант закликав парламент ухвалити якнайшвидше рішення про відновлення палацу. Він міг би бути відремонтований до 200-річчя пожежі, що трапилася в 1834 році, внаслідок якої будинок постраждав.