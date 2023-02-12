Чим дивують туристів найкращі бізнес-лаунджі аеропортів світу

Деякі аеропорти мають зали очікування з підвищеною комфортністю. Їх називають бізнес-залами, чи лаунджами. Деякі з них настільки гарні, що пасажири сподіваються на затримку рейсу та не хочуть залишати їх. Адже там розливають шампанське, є зручні номери для очікування, м’які дивани, більярдні кімнати та багато іншого – чудово для довгого очікування рейсу.

Коли рейс прямий, можна приїхати до реєстрації та не витрачати час на очікування. Але іноді доводиться проводити кілька годин або навіть цілу ніч, чекаючи рейсу. У таких випадках набагато зручніше скористатися бізнес-залом. До речі, щоб потрапити туди, часом не обов’язково летіти бізнес-класом чи платити великі гроші.

Що дає бізнес-зал?

У бізнес-залах м’які крісла та дивани, швидкий та доступний інтернет, бар, ресторан та шведський стіл. У вільному доступі є ксерокси, факси, зарядки для телефонів, телевізори, газети та журнали. У деяких аеропортах є спеціальні бокси для сну, масажні крісла, душові кабіни, вбиральні, ігрові майданчики, зони для ділових зустрічей, салони краси та спа.

Лаунджі бувають різні: належать авіакомпанії, мережеві та лаунджі аеропорту. Треті зустрічаються рідко, оскільки аеропорти найчастіше здають площу в оренду. В аеропортах може бути багато, а то й десятки бізнес-залів різних авіакомпаній. Існують світові мережі бізнес-лаунджів. Наприклад, Priority Pass та Lounge Key. Користуватися ними може будь-хто, достатньо заплатити за вхід. Хоча багато туристів знають хитрощі, завдяки яким можуть підзарядити гаджети, поїсти та випити безкоштовно.

Як потрапити до бізнес-залу?

Разовий вхід до лаундж-зони, залежно від аеропорту, може коштувати від 30 до 300 доларів. А час перебування обмежений кількома годинами. Затяті туристи купують абонементи, але якщо ви літаєте у відпустку один-два рази на рік, то в цьому немає сенсу.

Бізнес-зали доступні всім пасажирам бізнес-класу. Решті – можна сплатити вхід, якщо умови аеропорту дозволяють це. Якщо ви не бажаєте платити – попросити когось із персоналу впустити вас за “винагороду”. Також ви можете звернутися до інших пасажирів, які мають абонемент або перепустку.

Інший варіант – оформити преміальну платіжну картку будь-якого банку. І бонусом до неї, окрім страховки, зазвичай дають Priority Pass. Це може бути сама перепустка або певна кількість безкоштовних проходів на рік.

У світі є сотні бізнес-лаунджів. Неможливо розповісти про кожного. Ми вибрали п’ять найбільш вражаючих та популярних у туристів бізнес-лаунджів в аеропортах по всьому світу.

Сінгапурський лаундж Changi International Airport

У цьому бізнес-залі панує неповторна атмосфера, адже тут літають метелики, співають пташки, а у водоймах плавають золоті рибки. Тут також можна насолодитися живою музикою. Чи не типово для аеропорту, де ми звикли чути гучний сигнал з оголошеннями рейсів, правда? Для тих, хто хоче гострих відчуттів чи просто підбадьоритися, є гірка на кілька поверхів. Прокататися нею можуть не тільки власники посадкових квитків, а й усі охочі за додаткову плату.

Англійська стриманість та елегантність у залі British Airways аеропорту Heathrow

Бізнес-лаундж тут нагадує бутік, де висять люстри з кристалами Swarovski, каміни в англійському стилі, ексклюзивні крісла та авторські дерев’яні скульптури тварин у природне зростання. У конференц-зоні для комфортної роботи розташовані сидіння від швидкісних лайнерів, які є символом авіарозкоші.

Бізнес-зал Lufthansa як цілий музей в аеропорту Франкфурта-на-Майні

Одним із найкращих лаунджів вважається Lufthansa First Class Terminal, який знаходиться в аеровокзалі Франкфурта-на-Майні. Це не просто бізнес-зал, це цілий термінал, прогулятися яким схожий на похід в музей. У зоні є власні контрольно-пропускні пункти, окрема система безпеки та сервіс підвезення до літака на смугу. В очікуванні рейсу пасажири розташовуються в індивідуальних номерах у вигляді чорних скляних кубів. Останні виконані в мармурі та доповнені шафами, кріслами зі шкіри, дзеркалами та душем, схожим на тропічну зливу.

Стильний лаундж Virgin Atlantic JFK Clubhouse в аеропорту імені Джона Кеннеді

Бізнес-зал у міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді відкрито нещодавно. Він займає трохи більше 900 квадратних метрів та оцінюється у 7 мільйонів доларів. Усередині розташовується довгий бар у формі хмари із золотими світильниками-циліндрами. Гості можуть відпочити на фанковому дивані з червоних куль або пограти в бордовий більярд.

SWISS First Lounge в аеропорту Цюріха

SWISS First Lounge обслуговує клієнтів авіакомпаній SWISS, Lufthansa та партнерів програми Star Alliance. Тут доступний пасажирам бар-ресторан із щедрим меню та вишуканою винною картою, фондю та раклет на терасі з видом на Альпи, готельні номери з панорамними вікнами, інтер’єр від Bvlgari та зручні душові. Тут працює конференц-зал. Мандрівні Шенгенською зоною можуть покататися в сусідній термінал на лімузині.