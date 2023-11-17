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Члени екіпажу перебрали з алкоголем та зірвали рейс до Лондона

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Члени екіпажу перебрали з алкоголем та зірвали рейс до Лондона

Три члени екіпажу British Airways перебрали з алкоголем і запізнилися на рейс. Щоб уникнути покарання, вони вигадали цілу легенду, проте поліція вивела їх на чисту воду, передає Globo.

Зазначається, що троє членів екіпажу авіакомпанії British Airways запізнилися на рейс, який мав вилетіти з Ріо-де-Жанейро до Лондона. Вони звернулися до поліції та повідомили, що були пограбовані. Начебто у них вкрали робочі телефони.

Поліція порушила справу і розпочала слідство, під час якого дійшла висновку, що співробітники авіакомпанії брешуть. Як заявили у відомстві, вони перевірили камери зовнішнього спостереження та побачили, що “постраждалі” в ніч перед вильотом пили та вживали наркотики. Саме це спричинило запізнення на рейс, вважають поліцейські. Версію з пограбуванням вони вигадали, щоб уникнути покарання з боку роботодавця. Адже переліт з Ріо-де-Жанейро до Лондона було перенесено на добу.

“На камерах видно, що вони пили протягом кількох годин і вживали наркотики. Тільки один телефон у них справді вкрали, ще двоє, мабуть, втратили свої телефони під час нічного гуляння”, – розповіли в поліції.

“Дивно, що члени екіпажу, які виконують таку важливу роль, проводять всю ніч у пияцтві та вживанні наркотиків, знаючи, що наступного дня їм доведеться піклуватися про десятки людей, які мають тривалий переліт”, – сказав представник спеціального управління підтримки туризму.

Зазначається, що авіакомпанія спростувала інформацію про те, що ці троє співробітників мали обслуговувати рейс до Лондона, але причину перенесення польоту на 24 години не озвучили. Також там не повідомили про наслідки, які спричинить інцидент.

Однак у поліції зазначили, що безкарною трійця точно не залишиться. Їм можуть бути пред’явлені звинувачення у хибному повідомленні про пограбування.

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