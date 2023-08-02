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Довелося знімати двері: чоловік із зайвою вагою застряг у кріслі літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Довелося знімати двері: чоловік із зайвою вагою застряг у кріслі літака

Пасажир із зайвою вагою застряг у кріслі першого класу літака British Airways та провів там три години. Про це повідомляє The Sun.

Повідомляється, що пасажир, який потрапив у незручне становище, летів рейсом з Нігерії до Великобританії. У момент, коли літак приземлився у повітряній гавані Хітроу, чоловік зрозумів, що застряг і не може встати з крісла. Спроби стюардес допомогти чоловікові успіхом не увінчалися.

“Це звучить смішно, але насправді людям було його шкода. Члени екіпажу зробили все можливе, щоби заспокоїти чоловіка”, – сказав очевидець.

Для звільнення мандрівника авіакомпанії довелося викликати бригаду для зняття дверей, щоб потім витягти підіймачем чоловіка.

Раніше на відео потрапили туристки, які намагалися вивезти 35 кілограмів їжі з готелю в Туреччині.

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