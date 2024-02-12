“Пасажири знімали сидіння”: незвичайна причина затримала рейс в Італії

Рейс British Airways із Мілану до Лондона було затримано цього тижня італійськими чиновниками. Літак затримали, бо деякі сидіння були надто товстими, передає Travel Pulse.

Це може здатися жартом, але це правда. У мережі опубліковано кілька роликів, де пасажири допомагали членам екіпажу виправити ситуацію.

Раптова перевірка італійської авіаційної влади виявила, що подушки сидінь біля крісел літака були неправильного розміру. Виявилося, що в рядах біля виходу вони були надто товсті, а це могло ускладнити доступ пасажирів у разі аварійної евакуації.

Рейс затримали більш ніж на годину, щоби замінити товсті на подушки тонші. Для того, щоб італійські офіційні особи дозволили літаку вилетіти, довелося знайти і замінити десятки подушок, інакше літак могли оголосити небезпечним і всім пасажирам довелося б покинути борт. Правильні подушки сидінь були знайдені та встановлені.

Користувач TikTok опублікував відео, на якому показано, як пасажири на борту літака відривали свої подушки сидінь та відчайдушно шукали серійні номери, які екіпаж кабіни зачитував гучним зв’язком.