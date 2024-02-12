Всі розділи
ГоловнаІталія"Пасажири знімали сидіння": незвичайна причина затримала рейс в Італії
ІталіяТуризм

“Пасажири знімали сидіння”: незвичайна причина затримала рейс в Італії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

Рейс British Airways із Мілану до Лондона було затримано цього тижня італійськими чиновниками. Літак затримали, бо деякі сидіння були надто товстими, передає Travel Pulse.

Це може здатися жартом, але це правда. У мережі опубліковано кілька роликів, де пасажири допомагали членам екіпажу виправити ситуацію.

Раптова перевірка італійської авіаційної влади виявила, що подушки сидінь біля крісел літака були неправильного розміру. Виявилося, що в рядах біля виходу вони були надто товсті, а це могло ускладнити доступ пасажирів у разі аварійної евакуації.

Рейс затримали більш ніж на годину, щоби замінити товсті на подушки тонші. Для того, щоб італійські офіційні особи дозволили літаку вилетіти, довелося знайти і замінити десятки подушок, інакше літак могли оголосити небезпечним і всім пасажирам довелося б покинути борт. Правильні подушки сидінь були знайдені та встановлені.

Користувач TikTok опублікував відео, на якому показано, як пасажири на борту літака відривали свої подушки сидінь та відчайдушно шукали серійні номери, які екіпаж кабіни зачитував гучним зв’язком.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Члени екіпажу перебрали з алкоголем та зірвали рейс до Лондона

Бразилія
Три члени екіпажу British Airways перебрали з алкоголем і...

73-річна пасажирка рейсу British Airways, померла під час польоту, але ніхто цього не помітив

Велика Британія
73-річна пасажирка рейсу British Airways, який летів із Лондона...

Товстий турист застряг у кріслі літака на три години і був витягнутий підйомником

Велика Британія
Товстий пасажир британської авіакомпанії British Airways, який летів з...

Довелося знімати двері: чоловік із зайвою вагою застряг у кріслі літака

Велика Британія
Пасажир із зайвою вагою застряг у кріслі першого класу...

Помилка нової стюардеси коштувала авіакомпанії 2,5 мільйона

Велика Британія
Стюардеса British Airways припустилася грубої помилки на своєму дебютному...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму