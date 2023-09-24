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73-річна пасажирка рейсу British Airways, померла під час польоту, але ніхто цього не помітив

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Ніхто не помітив смерть пасажирки у літаку на рейсі до Ніцци

73-річна пасажирка рейсу British Airways, який летів із Лондона до Ніцци, померла під час польоту, але ніхто цього не помітив, передає New York Post.

Те, що з літньою жінкою щось не так, стало зрозумілим лише тоді, коли борт приземлився, пасажири почали діставати свій багаж і почали рухатися до виходу. Весь цей час пенсіонерка сиділа у кріслі і не рухалася.

Люди подумали, що вона ще спить, і спробували її розбудити. Зауваживши, що жінка ніяк не реагує, покликали бортпровідників.

Стюарди викликали на борт екстрені служби. Під час огляду медики зробили висновок, що пенсіонерка мертва. Її спробували реанімувати, але це не дало результату.

Попередньо причиною смерті пасажирки став серцевий напад.

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