Товстий турист застряг у кріслі літака на три години і був витягнутий підйомником

Товстий пасажир британської авіакомпанії British Airways, який летів з Нігерії до Хітроу, застряг у своєму кріслі першого класу на три години після приземлення. Його вдалося витягнути екстреним службам лише за допомогою підйомника після видалення дверей літака, повідомляє видання The Sun.

Після 6,5-годинного польоту чоловік зрозумів, що не може зрушити з місця. Члени екіпажу літака також не змогли його витягнути. У результаті довелося викликати екстрені служби та виймати двері із салону, щоб у кабіну можна було внести підйомник та звільнити пасажира.

Інсайдер з авіакомпанії British Airways розповів The Sun: «Пасажир був дуже пригнічений. Адже його сидіння було найширшим із усіх наявних. Особливо ніяково йому стало, коли двері в кабіні довелося зняти. Звучить смішно, але насправді людям було його шкода. Це принизливо на очах у сотень здивованих пасажирів. Члени екіпажу зробили все можливе, щоб заспокоїти чоловіка».

Пасажир летів з Нігерії до Хітроу на місці 1А, традиційно найбажанішому місці в літаку. Він насолоджувався вишуканою їжею та вином, відпочиваючи у кріслі вартістю 7’000 фунтів стерлінгів. Драма почалася після того, як літак приземлився незадовго до 5-ї ранку в суботу.

В інженерній записці йшлося: «Об’ємний пасажир застряг у кріслі 1А. План полягає в тому, щоб прибрати двері люкса і використовувати підйомник, щоб витягнути його з сидіння.