Великобританія видає більше 10000 віз для іноземних робітників і водіїв

Близько 10 000 водіїв і працівників птахофабрик отримають тимчасові візи до Великобританії в рамках зусиль уряду щодо вирішення продовольчих проблем перед Різдвом, повідомляє BNR.

Уряд підтвердив, що 5 000 водіїв зможуть бути найняті з-за кордону на три місяці до Різдва. Схема також передбачає 5 500 віз для працівників птахофабрик. Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що це дозволить не вносити ніяких змін в підготовку до святкового сезону. Однак Британська торгова палата заявила, що заходи уряду еквівалентні “кинути чарку води в бурхливе багаття”.

Втручання уряду відбулося після того, як гостра нестача водіїв порушила процес заправки на автозаправних станціях, що призвело до утворення довгих черг, незважаючи на те, що уряд заявив про наявність великих запасів.

Інші заходи уряду включають використання інструкторів з Міністерства оборони для прискорення тестування водіїв вантажівок і видачі водійських посвідчень, а також розсилку близько 1 мільйона листів водіям з такими посвідченнями із закликом повернутися на роботу. Завдяки прискореному проведенню безкоштовних курсів уряд сподівається, що незабаром у них буде 4 000 нових водіїв. Набір іноземних водіїв і робітників почнеться з наступного місяця.

Однак Британський консорціум роздрібної торгівлі заявив, що цих цифр недостатньо для заповнення вакансій. Консорціум заявив, що тільки супермаркетам необхідно додатково 15 000 водіїв вантажівок для роботи на повну потужність до Різдва, щоб уникнути кризи, і що візова схема повинна охоплювати інші сектори економіки.