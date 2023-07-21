ЄС назвав 20 професій, власникам яких легко отримати робочу візу до Європи

Європа відчуває дефіцит одразу за 20-ма професіями — це означає, що іноземним фахівцям цих типів зайнятості, легше за інших отримати робочу візу до регіону. Список включає професії, які зустрічаються в дефіциті хоча б в одній із держав-членів ЄС чи Шенгенської зони. Крім того, у звіті Європейського управління праці (EURES), заснованому на даних за 2022 рік, перераховані професії, які вважаються надмірними у цих країнах, тобто. цих фахівців у Європі не чекають.

Звіт, представлений порталом Schengenvisainfo, розкрив існуючі проблеми у балансі робочої сили в Європі. Деякі професії відчувають брак фахівців і важко заповнюються власними внутрішніми ресурсами, тоді як інші стикаються з надмірною кількістю співробітників і нестачею робочих місць.

«Той факт, що було виявлено велику кількість дефіцитних та надлишкових професій, не означає, що багато професій є дефіцитними в одних країнах та надмірними в інших», — йшлося у документі.

У відповідь на ситуацію, що склалася, деякі країни, включаючи Німеччину, розробляють стратегії працевлаштування, сфокусовані на молоді з конкретних регіонів, а також спрощують процедуру отримання робочих віз для тих, хто живе поза європейським блоком. Політика трудової міграції також зазнала коригування в інших країнах ЄС, які намагаються зробити свої програми привабливішими для приїжджих, особливо тих, хто потрібний на ринку праці.

Відповідно до видання, навіть Комісія ЄС запропонувала рекомендацію про заохочення спрямованої трудової міграції з країн, які не є членами ЄС, для певних груп фахівців як один із шляхів вирішення проблеми нестачі робочої сили в ключових секторах усіх держав-членів, що гальмує розвиток економіки.

Звіт EURES надав список найбільш затребуваних професій у Європі, включаючи ті, які відчувають дефіцит у цілих 16 країнах. Іноземні спеціалісти з досвідом або освітою у цих професіях мають набагато більше шансів отримати робочу візу в Європі порівняно з представниками інших професій.

Отже, топ-20 найпопулярніших професій у ЄС наступний:

Муляри та суміжні спеціальності Теслярі та столяри Водії великовантажів Наладчики та оператори металообробних верстатів Фахівці з догляду за хворими Сантехніки та монтажники труб Будівельні та суміжні електрики Зварювальники та вогнеметники Укладачі бетону, оздоблювальні матеріали бетону та суміжні робітники Робочі по листовому металу Укладальники підлог та плитки Розробники програмного забезпечення Кухарі Робітники на будівництві будівель Електромеханіки та монтажники Прикладні програмісти Практикуючі лікарі широкого профілю Водій автобуса та трамваю Автомеханіки та ремонтники Практикуючі лікарі-фахівці

Кого не чекають у Європі?

Труднощі в отриманні робочої візи будуть у цілого ряду людей із сучасними професіями, оскільки внутрішній ринок більшості країн блоку перенасичений ними:

Дизайнер графіки та мультимедіа Адміністративний та виконавчий персонал Журналісти Дизайнери інтер’єрів та декоратори Продавці у магазинах і т.д.