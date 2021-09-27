Великобритания выдает более 10500 виз для иностранных рабочих и водителей

Около 10 000 водителей и работников птицефабрик получат временные визы в Великобританию в рамках усилий правительства по решению продовольственных проблем перед Рождеством, сообщает BNR.

Правительство подтвердило, что 5000 водителей смогут быть наняты из-за рубежа на три месяца, до Рождества. Схема также предусматривает 5500 виз для работников птицефабрик. Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что это позволит не вносить никаких изменений в подготовку к праздничному сезону. Однако Британская торговая палата заявила, что меры правительства эквивалентны «бросить рюмку воды в бурную костра».

Вмешательство правительства произошло после того, как острая нехватка водителей возбудила процесс заправки на АЗС, что привело к образованию длинных очередей, несмотря на то, что правительство заявило о наличии больших запасов.

Другие меры правительства включают использование инструкторов из Министерства обороны для ускорения тестирования водителей грузовиков и выдачи водительских удостоверений, а также рассылку около 1 миллиона писем водителям с такими удостоверениями с призывом вернуться на работу. Благодаря ускоренному проведению бесплатных курсов правительство надеется, что вскоре у них будет 4000 новых водителей. Набор иностранных водителей и рабочих начнется со следующего месяца.

Однако Британский консорциум розничной торговли заявил, что этих цифр недостаточно для заполнения вакансий. Консорциум заявил, что только супермаркетам необходимо дополнительно 15 000 водителей грузовиков для работы на полную мощность к Рождеству, чтобы избежать кризиса, и визовая схема должна охватывать другие секторы экономики.