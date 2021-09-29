Англійська ферма пропонує збирачам капусти до 30 фунтів на годину

Сімейна ферма TH Clements and Son в Лінкольнширі пропонує можливість заробити £ 30 за годину і £ 240 в день, збираючи брокколі і капусту.

Ці привабливі пропозиції з’являються на острові на тлі запеклої нестачі робочої сили у всьому фермерському секторі Великобританії, повідомляє інтернет-видання FarmingUK, цитований sipon.bg.

У цій ситуації, при цілорічній зайнятості, кожен збирач може заробити до 62 тисяч фунтів на рік.

Ферма набирає людей в місцевому порту Бостона за допомогою повідомлень в соціальних мережах. “Ми шукаємо польських робітників для збору наших брокколі. Відмінна продуктивність з можливістю заробляти до 30 фунтів на годину при цілорічній роботі”, – йдеться в одному з оголошень.

Така ситуація у Великобританії виникла після зростаючої нестачі робочої сили з-за обмежень на іноземних працівників після виходу країни з ЄС. Це призвело до того, що полиці в супермаркетах спорожніли, в той час як нікому збирати, переробляти і доставляти сільськогосподарську продукцію з ферм.