Английская ферма предлагает сборщикам капусты до 30 фунтов в час

Семейная ферма TH Clements and Son в Линкольншире предлагает возможность заработать £30 в час и £240 в день, собирая брокколи и капусту.

Эти заманчивые предложения появляются на острове на фоне отчаянной нехватки рабочей силы во всем фермерском секторе Великобритании, сообщает интернет-издание FarmingUK, цитируемое sipon.bg.

В этой ситуации, при круглогодичной занятости, каждый сборщик может заработать до 62 тысяч фунтов в год.

Ферма набирает людей в местном порту Бостона с помощью сообщений в социальных сетях. «Мы ищем польских рабочих для сбора наших брокколи. Отличная продуктивность с возможностью зарабатывать до 30 фунтов в час при круглогодичной работе», — говорится в одном из предложений.

Такая ситуация в Великобритании возникла после растущей нехватки рабочей силы из-за ограничений на иностранных работников после выхода из ЕС. Это привело к тому, что полки в супермаркетах опустели, в то время как некому собирать, перерабатывать и доставлять сельскохозяйственную продукцию с ферм.