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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Английская ферма предлагает сборщикам капусты до 30 фунтов в час

Глеб Парфененко
Английская ферма предлагает сборщикам капусты до 30 фунтов в час
Profile view of young farmer wearing rubber gloves and apron sitting on haunches and harvesting fresh ripe pepinos, interior of spacious greenhouse on background

Семейная ферма TH Clements and Son в Линкольншире предлагает возможность заработать £30 в час и £240 в день, собирая брокколи и капусту.

Эти заманчивые предложения появляются на острове на фоне отчаянной нехватки рабочей силы во всем фермерском секторе Великобритании, сообщает интернет-издание FarmingUK, цитируемое sipon.bg.

В этой ситуации, при круглогодичной занятости, каждый сборщик может заработать до 62 тысяч фунтов в год.

Ферма набирает людей в местном порту Бостона с помощью сообщений в социальных сетях. «Мы ищем польских рабочих для сбора наших брокколи. Отличная продуктивность с возможностью зарабатывать до 30 фунтов в час при круглогодичной работе», — говорится в одном из предложений.

Такая ситуация в Великобритании возникла после растущей нехватки рабочей силы из-за ограничений на иностранных работников после выхода из ЕС. Это привело к тому, что полки в супермаркетах опустели, в то время как некому собирать, перерабатывать и доставлять сельскохозяйственную продукцию с ферм.

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