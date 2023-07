Знайдено тіла туристів, які загинули під час аварії вертольота біля Евересту

Шестеро людей загинули внаслідок аварії зниклого вчора вертольота в Непалі.

CNN підтвердив офіційний представник міжнародного аеропорту. Повідомляється, що у гелікоптері Manang Air перебували п’ять пасажирів – громадян Мексики (двоє чоловіків та три жінки) та непальський пілот. За даними Hindustan Times, наймолодшій із загиблих пасажирок було 52 роки, а найстаршому – 98 років.

Згідно з заявою Управління цивільної авіації Непалу, повітряне судно вилетіло до столиці Катманду з району Солукхумбу, де знаходиться Еверест, у вівторок вранці. Через вісім хвилин після зльоту зв’язок з вертольотом було втрачено, йдеться у заяві Управління цивільної авіації Непалу (CAAN).

