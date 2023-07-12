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Туризм

Знайдено тіла туристів, які загинули під час аварії вертольота біля Евересту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Знайдено тіла туристів, які загинули під час аварії вертольота біля Евересту

Шестеро людей загинули внаслідок аварії зниклого вчора вертольота в Непалі.

CNN підтвердив офіційний представник міжнародного аеропорту. Повідомляється, що у гелікоптері Manang Air перебували п’ять пасажирів – громадян Мексики (двоє чоловіків та три жінки) та непальський пілот. За даними Hindustan Times, наймолодшій із загиблих пасажирок було 52 роки, а найстаршому – 98 років.

Згідно з заявою Управління цивільної авіації Непалу, повітряне судно вилетіло до столиці Катманду з району Солукхумбу, де знаходиться Еверест, у вівторок вранці. Через вісім хвилин після зльоту зв’язок з вертольотом було втрачено, йдеться у заяві Управління цивільної авіації Непалу (CAAN).

“Шість тіл загиблих було виявлено та доставлено до Катманди”, – повідомив ЗМІ Пратап Бабу Тіварі, генеральний менеджер міжнародного аеропорту Трібхуван.

Він також додав, що причину аварії наразі не встановлено.

Для пошуково-рятувальних робіт було задіяно два вертольоти, але через погодні умови техніка не змогла приземлитися на місці краху, і тіла загиблих були доставлені до гелікоптера землею.

Лхакпа Шерпа, місцевий житель, який приєднався до пошуково-рятувальних робіт, описав сцену краху як “дуже страшну”.

“Схоже, гелікоптер спочатку зіткнувся з деревом, а потім врізався в землю з такою силою, що там навіть утворилася дірка”, – розповів він.

Прем’єр-міністр Непалу Пушпа Камаль Дахал висловив співчуття з приводу інциденту, повідомив його офіс у Twitter.

За даними джерела, гелікоптерна авіакомпанія Manang Air обслуговує туристів, які бажають побачити вершини Непалу, у тому числі й найвищу гору у світі.

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