Знайдено тіла туристів, які загинули під час аварії вертольота біля Евересту

Шестеро людей загинули внаслідок аварії зниклого вчора вертольота в Непалі.

CNN підтвердив офіційний представник міжнародного аеропорту. Повідомляється, що у гелікоптері Manang Air перебували п’ять пасажирів – громадян Мексики (двоє чоловіків та три жінки) та непальський пілот. За даними Hindustan Times, наймолодшій із загиблих пасажирок було 52 роки, а найстаршому – 98 років.

Згідно з заявою Управління цивільної авіації Непалу, повітряне судно вилетіло до столиці Катманду з району Солукхумбу, де знаходиться Еверест, у вівторок вранці. Через вісім хвилин після зльоту зв’язок з вертольотом було втрачено, йдеться у заяві Управління цивільної авіації Непалу (CAAN).

#Nepal helicopter carrying 6, including five Mexican nationals, crashes; all dead Since 2010, the Himalayan destination has witnessed at least 12 fatal plane crashes, including the latest one. Read more https://t.co/shMQBuXgLI pic.twitter.com/CxmtnWr8kM — Hindustan Times (@htTweets) July 12, 2023

Six people have died in a helicopter crash in Nepal, a spokesperson for Kathmandu’s Tribhuvan International Airport saidhttps://t.co/UJVFF08xiT — CNN International (@cnni) July 11, 2023

“Шість тіл загиблих було виявлено та доставлено до Катманди”, – повідомив ЗМІ Пратап Бабу Тіварі, генеральний менеджер міжнародного аеропорту Трібхуван.

Він також додав, що причину аварії наразі не встановлено.

Для пошуково-рятувальних робіт було задіяно два вертольоти, але через погодні умови техніка не змогла приземлитися на місці краху, і тіла загиблих були доставлені до гелікоптера землею.

Лхакпа Шерпа, місцевий житель, який приєднався до пошуково-рятувальних робіт, описав сцену краху як “дуже страшну”.

“Схоже, гелікоптер спочатку зіткнувся з деревом, а потім врізався в землю з такою силою, що там навіть утворилася дірка”, – розповів він.

Прем’єр-міністр Непалу Пушпа Камаль Дахал висловив співчуття з приводу інциденту, повідомив його офіс у Twitter.

सोलुखुम्बुको सुर्केबाट काठमाडौंका लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको समाचारले दुखी तुल्याएको छ। दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनुभएका यात्रुहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै शीघ्र र प्रभावकारी उद्दारका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित संयन्त्रलाई निर्देशित गर्दछु। — ☭ Comrade Prachanda (@cmprachanda) July 11, 2023

За даними джерела, гелікоптерна авіакомпанія Manang Air обслуговує туристів, які бажають побачити вершини Непалу, у тому числі й найвищу гору у світі.