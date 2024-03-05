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Туризм

У Непалі змінили правила підйому на Еверест: тепер не всі охочі зможуть це зробити

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Непалі змінили правила підйому на Еверест: тепер не всі охочі зможуть це зробити
Photo by Christopher Burns on Unsplash

Піднятися на Еверест тепер зможуть лише ті альпіністи, які матимуть з собою під час сходження відстежуючий пристрій, щоб у разі потреби скоротити час на пошуково-рятувальні місії.

Зазначається, що спеціальний чіп туристи зможуть взяти в оренду, заплативши за нього 10-15 доларів. Наприкінці маршруту чіп слід повернути.

За словами директора департаменту туризму Непалу Ракеша Гурунга, незабаром на Евересті розпочнеться весняний альпіністський сезон, який триватиме з березня до травня.

“Еверест небезпечний для сходження, а в останні роки він стає все більш переповненим і ще більш небезпечним для життя. Минулого року Непал видав рекордну кількість дозволів на сходження на Еверест протягом весняного сезону. Цей сезон водночас став одним із найбільш смертоносних за останній час: 12 підтверджених смертей та п’ятеро зниклих безвісти альпіністів”, – розповів він.

Гурунга підкреслив, що влада країни намагається зменшити кількість смертей серед альпіністів і вживає й інших заходів, щоб убезпечити бажаючих підкорити вершину.

“Минулого року Рада з туризму Непалу оголосила, що альпіністи на будь-якій горі зобов’язані отримати картку системи управління інформацією про відстеження від уповноваженого альпіністського агентства, щоб забезпечити безпеку відвідувачів і запобігти неліцензованим походам”, – сказав він.

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