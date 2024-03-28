У Великій Британії розбився приватний літак на очах у школярів

Приватний літак зазнав аварії на аеродромі Імперського військового музею в Даксфорді, Великобританія.

За інформацією джерела, аварія сталася 26 березня. Імовірно, авіакатастрофа сталася на очах у школярів, які цього дня прийшли до музею.

“Колір розбитого фюзеляжу літака і частково видима реєстрація на ньому відповідають кольору приватного легкого літака Cirrus SR-22 Turbo, зареєстрованого на аеродромі Даксфорд. Дані польоту FlightRadar24 показують, що літак вилетів з Даксфорда о 13:21 і кружляв над аеродромом на протязі 19 хвилин, а потім звалився”, – повідомили у музеї.

Про постраждалих не повідомляється, хоча зазначається, що після НП медики робили штучне дихання людині, яка лежала поряд із уламками.

IWM Duxford — найбільший британський музей авіації, де є злітно-посадкові смуги та виставкові ангари, де виставлені сотні літаків.