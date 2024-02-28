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У Колумбії гелікоптер з пасажирами втратив керування і впав відразу після зльоту (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Колумбії гелікоптер з пасажирами втратив керування і впав відразу після зльоту (Відео)

На відео потрапив момент, як гелікоптер втратив управління і впав майже відразу після зльоту з вертолітного майданчика ресторану в Медельїні, Колумбія.

Як повідомляє DailyMail, пілот, другий пілот і четверо пасажирів залишилися живими. Одного з пасажирів терміново доставили до місцевої лікарні та надали допомогу: у нього виявився перелом лівої ноги та інші травми.

Поширене відео, зняте на мобільний телефон, демонструє, як вертоліт Bell 206, який вирушив у політ із туристами, раптом почав безконтрольно обертатися. Потім він упав і застряг на стіні будівлі.

 

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Публикация от Aircraft Maintenance Engineer (@aircraftmaintenancengineer)

Повідомляється, що пасажири – Луїза Осоріо та її бойфренд Франсіско Салас – приєдналися до польоту, щоб записати контент для соціальних мереж. Постраждалі зізналися, що були певні, що помруть.

“Ми сіли. Буквально, коли він піднімався, він не зміг зробити це повністю. Він почав крутитися, крутитися дуже швидко, і ми сказали: “Ми помремо тут”, – розповіла Осоріо.

Дівчина поділилася, що рятувальники наказали їм “не рухатися, нічого не робити, навіть не дихати”, доки витягували їх. Салас подзвонив своїм батькам додому до США, щоб попрощатися, бо думав, що вмирає.

“У мене був телефон, і я поговорив з моєю матір’ю. Я набрав їх і поспілкувався з ними по відеозв’язку. Я сказав “до побачення”. Навіть мого брата. І це був дуже серйозний момент. Я просто хотів сказати: “До побачення і дякую всім”, – розповів він.

Зазначається, що після події місцеві жителі кинулися на місце аварії та допомогли тим, хто вижив. Політ на гелікоптері – це одна з розваг, які пропонує відвідувач ресторану Hangar 45, розташований в районі Манріке в Медельїні. Клієнти платять близько 73 доларів за 12-15 хвилинний політ з аеропорту Олая Еррера до ресторану, де їх зустрічають коктейлем. На даний момент усі польоти на гелікоптері призупинені, поки влада розслідує причину катастрофи.

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