Гелікоптер з туристами зник біля Евересту в Непалі

Вертоліт із шістьма людьми на борту пропав недалеко від Евересту в Непалі, передає DW.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, зв’язок з вертольотом Manang Air, який вилетів із Сурки в районі Солухумбу і прямував до столиці Катманду, було втрачено через 15 хвилин після вильоту у вівторок вранці.

У гелікоптері перебували п’ять іноземних туристів та непальський пілот, повідомили інформаційні агентства, посилаючись на урядовців.

За словами офіційних осіб, пошуки вертольота, який зник у вівторок вранці після екскурсійної поїздки на Еверест, продовжуються.