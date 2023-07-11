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Туризм

Гелікоптер з туристами зник біля Евересту в Непалі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Гелікоптер з туристами зник біля Евересту в Непалі

Вертоліт із шістьма людьми на борту пропав недалеко від Евересту в Непалі, передає DW.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, зв’язок з вертольотом Manang Air, який вилетів із Сурки в районі Солухумбу і прямував до столиці Катманду, було втрачено через 15 хвилин після вильоту у вівторок вранці.

У гелікоптері перебували п’ять іноземних туристів та непальський пілот, повідомили інформаційні агентства, посилаючись на урядовців.

За словами офіційних осіб, пошуки вертольота, який зник у вівторок вранці після екскурсійної поїздки на Еверест, продовжуються.

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