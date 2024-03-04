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МалайзіяТуризм

У Малайзії хочуть відновити пошуки зниклого 10 років тому літака з пасажирами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Малайзії хочуть відновити пошуки зниклого 10 років тому літака з пасажирами
Photo by Samuel T on Unsplash

Уряд Малайзії відновить пошуки рейсу MH370 Malaysia Airlines, який зник 10 років тому. Про це заявив міністр транспорту Ентоні Локе, повідомляє The Star.

Локі зазначив, що докладе всіх зусиль, щоб переконати кабінет міністрів підписати контракт із Ocean Infinity на відновлення пошукових операцій на дні океану.

“Міністерство транспорту готове запросити Ocean Infinity до Малайзії для обговорення пропозиції – “немає знахідки — немає оплати”. Я радий, що є прогрес у деяких нових дослідженнях та нових технологіях, які були представлені, і ми сподіваємося, що це допоможе знайти уламки літака та розкрити правду про катастрофу найближчим родичам загиблих”, – заявив він на 10-му заході, присвяченому пам’яті рейсу MH370 Malaysian Airlines.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 777-200 авіакомпанії Malaysia Airlines, який здійснював рейс MH370 з Куала-Лумпура до Пекіна, зник з екранів радарів у ніч проти 8 березня 2014 року. На борту лайнера було 12 членів екіпажу та 227 пасажирів. Уламки лайнера та місце аварії не знайдені досі.

Влітку 2019 стало відомо, що 57-річний командир повітряного судна Захарі Ахмад Шах, можливо, заблокував другого пілота, а потім навмисне розбив лайнер. Перед тим як знищити судно, пілот нібито відхилив його від курсу і розгерметизував салон на висоті 12 кілометрів, внаслідок чого пасажири задихнулися ще до того, як літак, ймовірно, звалився у води Індійського океану.

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