Через сморід у горах альпіністів на Евересті змушують носити за собою мішки з фекаліями

Альпіністи після сходження на найвищу гору у світі Еверест тепер будуть зобов’язані приносити свої екскременти у спеціальних мішках назад до базового табору.

Таким чином влада Непалу відреагувала на кількість скарг, що зростає, на кількість відходів людської життєдіяльності, що встеляють маршрути на гору, які не можуть природним чином розкластися через екстремально низькі температури, пише BBC.

“Наші гори почали смердити… Ми отримуємо скарги на те, що на камінні видно людські випорожнення, а деякі альпіністи хворіють. Це неприйнятно і підриває наш імідж”, – заявив голова сільського муніципалітету Пасанг Лхаму Мінґма Шерпа.

Повідомляється, що нове правило почне діяти напередодні початку сезону скелелазіння у Непалі, який триватиме з березня до травня. Альпіністи будуть зобов’язані купувати в базовому таборі мішки для фекалій, які будуть “перевірені після повернення”. Кожній людині буде виділено два мішки, розраховані на багаторазове використання. Мішки міститимуть хімікати, завдяки яким людські відходи затвердіватимуть, а їхній запах значно зменшиться.

Правило поширюватиметься на альпіністів, які підкоряють гори Еверест і Лхоцзе, з’єднані між собою так званим Південним сідлом. За даними Комітету з контролю за забрудненням Сагарматхі, на даний момент між першим табором, розташованим біля підніжжя Евересту, і четвертим табором, що знаходиться в Південному сідлі ближче до вершини, розкидано близько трьох тонн людських відходів. Причому половина цієї кількості перебуває саме у Південному сідлі.