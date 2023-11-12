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ІсландіяТуризм

В Ісландії евакуювали місто та закрили курорт через загрозу виверження вулкана

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Ісландії евакуювали місто та закрили курорт через загрозу виверження вулкана

В Ісландії прокидається вулкан Фаградальсфіяль. На підставі даних метеорологічної служби найближчим часом очікується землетрус магнітудою 5,5 бала, який спровокує виверження попелу та магми. Осередок знаходиться за кілька десятків кілометрів від столиці країни Рейк’явік та міжнародного аеропорту Кеблавік. Колірний код авіації підвищено до помаранчевого.

Як повідомили ЗМІ, увечері 10 листопада місцева влада ухвалила рішення про евакуацію населення містечка Гріндавік, розташованого за 2–3 км від кратерів. За 1,5 години поліція обійшла всі житлові будинки, на ранок усі були вивезені з цього району.

Першими на небезпечні прояви відреагувала адміністрація спа-курорту «Блакитна лагуна». Ще 9 листопада вона повідомила про закриття відомого геотермального комплексу поки що на тиждень – до 16 листопада. Всі туристи, які зробили бронювання на ці дати, отримали повідомлення, їм обіцяно повне повернення коштів.

За даними місцевої ради з туризму, слідом та інші туроператори призупинили свою діяльність. В окрузі оперативно закрили одну з доріг та пішохідні стежки до геооб’єктів.

Сейсмологи фіксують по 1–2 тис. дрібних підземних поштовхів останніми днями. За оцінкою вчених, основні процеси йдуть на глибинах 3-5 км. Побудовані у метеослужбі графіки прогнозують, що магмі знадобиться кілька днів для виходу на поверхню.

Виверження Фаградальсфьялля відбувалися останні 3 роки: 2023-го – з 10 липня по 8 серпня. За попередніми оцінками, нинішнє може перевищити за потужністю усі попередні.

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