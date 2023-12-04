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Вулкан в Індонезії забрав життя 11 туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Вулкан в Індонезії забрав життя 11 туристів
Antara Foto/Reuters

Індонезійські рятувальники виявили тіла 11 альпіністів після виверження вулкана Мерапі на Західній Суматрі. Докладніше про ситуацію розповідає The Guardian.

Офіційний представник рятувальної служби повідомив, що троє людей було знайдено живими і щонайменше 12 альпіністів все ще вважаються зниклими безвісти. Інший місцевий чиновник заявив про 22 зниклих.

За повідомленнями медіа, минулої суботи близько 75 альпіністів вирушили на гору. Понад 160 осіб, включаючи поліцейських та солдатів, були спрямовані на їх пошуки.

З небезпечного району було евакуйовано 49 альпіністів, частина з них отримують лікування від опіків.

“26 людей не евакуювалися, 14 з них ми виявили, трьох — живими та 11 – загиблими”, – цитує видання слова голови регіональної пошуково-рятувальної служби Абдула Маліка.

Уточнюється, що 3 грудня почалося виверження вулкана: було закрито два альпіністські маршрути, а жителям, що живуть на схилах Мерапі, було рекомендовано триматися на відстані 3 кілометрів від “кратера через можливе сходження лави”.

Внаслідок виверження шлейфи попелу піднялися у повітря на висоту понад 3 000 метрів. Повідомляється, що “влада роздала мешканцям маски і закликала їх носити окуляри”. За даними ЗМІ, пошуки зниклих були тимчасово припинені з міркувань безпеки.

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