У Таїланді туристам почали видавати червоні та жовті картки за порушення

На Пхукет запустили нову систему відстеження правопорушень іноземних туристів. Вона схожа на правила футболу, де гравцям видають червоні картки і видаляють з поля. Нова система, що працює поки що в експериментальному режимі, передбачає депортацію мандрівника після двох правопорушень та отримання червоної картки. Про це у середу журналістам повідомив генерал-майор імміграційної служби тайської провінції Прапансак Прасансук.

За його словами, іноземець, якого викриють у якихось порушеннях порядку, отримає жовту картку. Відповідне повідомлення надійде до посольства держави, громадянином якої вона є. При цьому турист зможе продовжити відпочивати на Пхукеті, проте наступного разу до Таїланду його не пустять через “неблагонадійність”.

Якщо під час своєї відпустки він ще раз здійснить якийсь протиправний вчинок, то отримає червону картку. Це призведе до негайного видворення туриста із країни.

Втім, Прапансак Прасансук у ході свого виступу так і не уточнив конкретних порушень, які спричинять отримання жовтих і червоних карток. Однак навів статистику, за які дії іноземці найчастіше потрапляють у поле зору тайської поліції. У тому числі їзда на мопедах і мотоциклах без шолома, відсутність водійських прав, а також робота в місцевому туристичному бізнесі без офіційного дозволу тайської імміграційної влади.

Поліція закликає мешканців провінції активно сприяти правоохоронцям та повідомляти про всі порушення закону іноземцями. Чиновники впевнені, що таким чином зможуть підвищити туристичну привабливість Пхукет.