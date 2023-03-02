На Пхукеті туристам-порушникам видаватимуть червоні картки та депортуватимуть із країни

На Пхукеті запустили нову систему відстеження правопорушень іноземних туристів. Вона схожа на правила футболу, де гравцям видають червоні картки і видаляють з поля. Про це повідомив генерал-майор імміграційної служби тайської провінції Прапансак Прасансук.

Таким чином, іноземному туристу, який порушив закон, правоохоронці покажуть жовту картку. Про це негайно дізнається посольство країни, громадянином якої є. Мандрівник продовжить відпочивати на Пхукеті, проте наступного разу до Таїланду його не пустять через “неблагонадійність”.

Якщо під час своєї відпустки він ще раз порушить правила, то отримає червону картку. Це призведе до негайного видворення туриста із країни.

Тим часом генерал-майор Прапансак Прасансук не розповів, за які порушення туристам показуватимуть картки. При цьому він уточнив, що найчастіше іноземців карають за їзду на мопедах і мотоциклах без шолома, відсутність прав водія, а також роботу в місцевому туристичному бізнесі без офіційного дозволу влади.

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