Чорна вода на Пхукеті налякала туристів

Влада Карона активно бореться з проблемою чорної води на пляжі, вживаючи заходів для її швидкого очищення, повідомляє Phuket News.

Після того, як занепокоєння та побоювання туристів з приводу погано очищених стічних вод стали набирати обертів, у ситуації почав розбиратися мер Карона Джадет Вічарасорн. Після перевірки станції з очищення води з’ясувалося, що чорне фарбування води спричинене опадами у каналі, а не стічними водами.

“Мова не про стічні води, а про канал, через який стікають муніципальні стічні води, і частина з них природним шляхом надходить у море. Водовідвід або природний канал був нормальним для припливів і відливів. Підйом рівня моря призвів до переміщення піску та опадів, надаючи воді темний відтінок. Компанія з очищення стічних вод підтвердила, що вода, яку вони скидають, чиста та якісна”, – пояснив мер Джадет.

Влада вжила заходів щодо видалення опадів і планує будівництво пасток, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому. Вони вибачилися за занепокоєння і пообіцяли швидко вирішити проблему, підкреслюючи важливість збереження позитивного іміджу туризму в регіоні.

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