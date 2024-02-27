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ТаїландТуризм

У Таїланді туристка звинуватила водія мототаксі у домаганнях

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Пхукеті туристка звинуватила водія мототаксі у домаганнях

На Пхукеті поліція затримала мототаксиста, звинуваченого іноземною туристкою у спробі сексуального домагання. Як повідомило сьогодні видання The Phuket News, 18-річний громадянин Таїланду заперечує насильство, а слідчі розпочали з’ясування обставин інциденту.

Заява про НП була зареєстрована рано-вранці 26 лютого. Туристка з Німеччини заявила, що, повертаючись із недільного ярмарку Chartered Walking Street у Пхукет-тауні, близько першої години ночі спіймала мототаксі. Домовилися, що за 150 батів її доставлять до готелю на острівці Сірай.

За словами 37-річної жінки, молодик спочатку спробував познайомитися, а потім, обернувшись, примудрився поцілувати в щоку. Після небажаного загравання він схопив її руку і нібито змушував торкатися інтимних місць.

Туристка зазначила, що дуже злякалася його активності і прямо на ходу зістрибнула з мотобайка, отримавши травму. Таксист зупинився, а коли з’явився випадковий перехожий, швидко виїхав.

Слідчі камер відеоспостереження відстежили маршрут. Додатково вони з’ясували, що обвинувачений дзвонив до готелю, щоб уточнити адресу. Тож уже за кілька годин до орендованого водієм житла прийшли поліцейські. Як докази було вилучено зафіксований на кадрах одяг та транспортний засіб. Також встановлено, що він користувався номером телефону, зареєстрованим на мачуху.

Також раніше ми писали, що Місцевий житель намагався зґвалтувати та живцем спалити туристку у Таїланді

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