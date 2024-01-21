У Таїланді в салоні літака спіймали змію

Як повідомляє CNN, у Таїланді змію спіймали в салоні літака авіакомпанії AirAsia Thai на внутрішньому рейсі, що летів із Бангкока на Пхукет.

У польоті пасажири виявили невелику коричнево-білу змію на полицях із ручною поклажею. Почалася паніка, проте бортпровідники змогли зловити плазун.

За словами представника компанії, «персонал AirAsia професійно впорався з цим інцидентом і очистив небезпечну зону літака від пасажирів як запобіжний захід». Лайнер щасливо приземлився на Пхукет і був негайно перевірений групою техніків та службою безпеки.

За попередньою версією, змія могла виповзти із багажного відділення повітряного судна.