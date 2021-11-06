У Таїланді почали заарештовувати іноземних туристів

«Мисливські рейди» на п’яних туристів, а головне – на бари, які продають спиртні напої, оголосила поліція знаменитого тайського курорту Паттайя. І це якраз одразу після офіциального відкриття Таїланду для іноземних гостей. Як повідомляють місцеві ЗМІ, лише за час рейду в ніч із четверга на п’ятницю було заарештовано близько 30 осіб, включаючи іноземних туристів – як за продаж, так і за вживання алкоголю.

Подробиці від Pattaya News такі: офіцери поліції, які патрулюють пляжі близько 22:00, почули гучну музику, що виходить з бару на пляжі, і виявили, що відвідувачі всередині танцювали та розпивали алкоголь із одноразових стаканчиків. У результаті поліція заарештувала 30 клієнтів як тайських, так і іноземних туристів, а також власника бару.

Поки на курорті, який у «доковідні» часи мав дуже «веселу» ​​славу в сенсі нічного життя та розваг, заходи боротьби з коронавірусом вимагають від допущених туристів повного ЗСЖ: бари повинні залишатися закритими, і забороняється вживання алкоголю в ресторанах. Логічно, що туристи не згодні, а власники барів намагаються заробити, як можуть.

Втім, вони не лише порушують закон. Власники місцевих барів та ресторанів намагаються натиснути на урядовців провінції Чонбурі зняли обмеження, щоб відродити знамените нічне життя Паттайї. Поки що на останній зустрічі ті лише повторили правило, згідно з яким ресторани тепер можуть працювати до 23:00, але алкоголь, як і раніше, заборонений.

Проте мер міста Сонтхай Кхунплуєм заявив, що 80% населення Паттайї повністю вакциновано від Covid-19, а Комітет з інфекційних захворювань Чонбурі розробляє план з відкриття барів та нічних клубів.