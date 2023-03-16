Неймовірний Таїланд: що подивитися і куди сходити туристам у Паттайї

Відпочинок у тайській Паттайї популярний серед любителів нічних розваг для дорослих, адже трохи знайдеться у світі курортів із такою кількістю розважальних закладів та атмосферою вічного свята.

Однак є у цього дивовижного міста і друга, “світла” сторона, яка як магніт приваблює туристів, які віддають перевагу сімейному відпочинку.

Паттая — це найдинамічніший, вируючий та повнокровний курорт Таїланду на Сіамській затоці Південно-китайського моря. Тут тропічний клімат, тепле море та доброзичливі місцеві жителі. Вважається, що цей курорт дуже демократичний у плані цін — він доступніший за Пхукет або Самуї. А ще місто зручно розташоване всього за кілька годин їзди від столиці — Бангкока — з його аеропортами та численними лоукостерами.

Відпочинок тут підходить для всіх категорій туристів: для тих, хто любить відокремлені готелі та шалене нічне життя, храми з історією та ліниві пляжі, захоплюючі екскурсії та незвичайну їжу. Головне — сформулювати свої бажання, і вони здійсняться у Паттайї.

Незабутні розваги

Картинг-клуб Еasy Kart

Цей картинг-центр оснащений двома треками: для професіоналів та новачків. Як кажуть, вони найбезпечніші та високотехнологічні в Азії.

На вході за стійкою, до речі, працює приємний персонал, який дасть вам заповнити папери, зорієнтує за цінами та видасть взуття потрібного розміру та нові шкарпетки, якщо у вас немає своїх, а також каски.

Для тих, хто кататися не захотів або не наважився, на території Easy Kart є бар, закусочна, басейн та панорамна тераса з видом на місто та гоночні траси.

Крім того, на оглядовому майданчику є зона, де можна зробити гарні знімки на п’єдесталі пошани.

У процесі гонки та після неї на великому екрані виводяться всі дані по гонці: ім’я, кола, місце, час, найкращий час тощо. Дуже цікаво, битва із суперниками захоплює.

Pattaya Dolphinarium

Дельфінарій у Паттайї – ще одна популярна місцева визначна пам’ятка. Сюди приходять подивитися шоу за участю дельфінів та морських котиків. Відвідувачів, до речі, було багато, зал для глядачів повний, основна публіка — сімейні відпочиваючі.

Дельфіни – дивовижні істоти, дивитися на них одне задоволення. А як вони намагаються для вас — уся вистава мурашки по тілу. Видовище дуже яскраве…

До речі, тут є дельфіни, яких врятували в морі від неминучої загибелі. І тут вони проходять реабілітацію. Персоналу цього місця низький уклін за їхню працю.

Аквапарк – Columbia Pictures Aquaverse

Гігантська територія парку поділена на 11 тематичних зон, у кожній з яких проводяться шоу за участю героїв популярних мультфільмів та розташовані унікальні водні гірки та атракціони.

Атракціони тут очікувано відсилають до популярних фільмів та телешоу: “Погані хлопці”, “Монстри на канікулах”, “Джуманджі”, “Мисливці за привидами”, “Зомбіленд” та інші.

На території парку повно пристойних кафе та ресторанів. Також тут є комфортні альтанки для відпочинку з балдахінами та диванами, штучна хвиля для любителів серфінгу, лінива річка.

І ще тут є ексклюзивний кінозал просто неба! Можна дивитись кіно прямо з басейну, плаваючи на штучній хвилі. Ми встигли спробувати всі атракціони та провели незабутній день.

Nong Nooch Garden Pattaya

Тропічний сад мадам Нонг Нуч занесений до книги Гіннеса: площа саду складає 520 га краси. Заснувала цей парк сім’я Нонг Нуч — найбагатша родина королівства. Господиня з кожної подорожі привозила до саду нову рослину. Через кілька років сім’я відчинила двері туристам, представивши парк як пам’ятку та гордість, а також візитну картку міста та королівства.

Парк вразив своїми розмірами, красою та масштабом. Без екскурсовода там можна заблукати та пропустити всі заходи.

Готелі та ресторани

Готель Intercontinental Pattaya Resort

Є вся необхідна техніка та засоби гігієни. З вікон чудовий краєвид на море. Територія Оцінка: 4 Територія велика, багато зелені. Є басейни, бари для перекусів та ресторан. Персонал, як бджілки, постійно бігають, чимось зайняті.

Ресторан Oxygen Beachfront Oasis

Ресторан розташований прямо на березі моря, відкриваючи гостям абсолютно “кіношну” панораму на Сіамську затоку. Це романтичне місце ідеально підходить для тих, кому необхідно відпочити від метушливого Таїланду в атмосфері спокою і блаженства в оточенні мальовничої природи.

Щодо кухні, то, звичайно, тут величезна різноманітність гастрономічних страв: краби, креветки, мідії, молюски, устриці, восьминоги, кальмари та багато інших морських делікатесів. Також великий вибір страв європейської кухні та безліч коктейлів на будь-який смак.

Готель Chatrium Grand Bangkok

На 7-му поверсі є відкритий басейн з пальмами та неймовірним видом (особливо під час заходу сонця та сходу).

На сніданок та вечерю для гостей сервірують “шведський стіл”. Є японська, індійська, традиційна тайська кухні – кожна з них тут представлена просто чудово.