У Таїланді мототаксисти влаштували масову бійку через туристів

Як повідомляє Pattaya News, на курорті Паттайя в Таїланді сталася масова бійка мототаксистів на байках, які не змогли поділити клієнтів.

Бійка відбулася поряд з готелем Arcadia Beach Resort, популярним у туристів. Таксисти, які чекають клієнтів біля готелю, посперечалися з тими, які працюють на замовлення в Bolt.

Спочатку між конкурентами трапилася словесна суперечка, яка незабаром переросла в бійку, до неї приєдналися й інші мототаксисти. У хід пішли монтування, бейсбольні біти, підручні засоби. Уточнюється, що в результаті сутички три водії отримали поранення.