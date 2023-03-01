У Таїланді хочуть заборонити дорослі розваги для туристів

Розваги на головній «тусовочній» вулиці Паттаї Walking Street візьмуть під пильний контроль. На думку влади курорту, це зробить відпочинок туристів якіснішим та безпечнішим. Зміни відбудуться і на популярній у туристів вулиці Каосан роад у Бангкоку.

Неможливо уявити нічну Паттаю без її головного розважального «козиря» – вулиці Уокінг-стріт, де у різноформатних барах та клубах щодня розслаблюється публіка.

На Уокінг-Стріт провели перевірки барів та клубів

Для того, щоб туристи, які прагнули веселощів, отримували на Уокінг-стріт (Walking Street) високий рівень сервісу, місцева влада і поліція ведуть постійний контроль над життям цього фантазійного всесвіту, при необхідності наводячи там порядок.

Нещодавно така необхідність знову виникла – на Уокінг-стріт сталося два великі інциденти. Тоді поліція Паттаї заарештувала бари за незаконну діяльність і кілька сотень правоохоронців відвідали епіцентр паттайського забуття з важливою звісткою від влади курорту.

Ініціатива покликана очистити Уокінг-Стріт від барів та клубів, які порушують закон

На курорті запущено новий проєкт боротьби з нелегальною роботою барів та іншими порушеннями діяльності розважальних закладів, пишуть таїландські ЗМІ.

Поліцейські ще раз нагадали, що бари та клуби, які працюють після 2 години ночі, тим самим порушуючи встановлені правила, будуть покарані. Клуби, які пропонують гостям заборонені речовини, і ті, хто працюють нелегально, також зазнають серйозних покарань. Також поліцейські посилять контроль за життям вулиці загалом.

Відстежуватимуть правильність життя Уокінг-стріт влада Паттаї та представники охорони здоров’я, офіцери боротьби з наркотиками, туристична та імміграційна поліція.

Заступник начальника поліції провінції Чонбурі полковник Патікорн Сорнчай сказав, що Паттая є дуже важливим туристичним містом Таїланду і для забезпечення комфортного відпочинку туристів робиться і робитиметься все можливе.

«Ми хочемо запевнити туристів у безпеці їхнього відпочинку на Уокінг-стріт та в Паттаї загалом», – сказав Патікорн Сорнчай.

Що стосується нещодавніх перевірок на Уокінг-стріт, то за їхніми результатами голова району Банг Ламунг Фісіт Сірісавасдінукул проситиме губернатора провінції закрити бар Dragon Man на п’ять років. Також буде закрито бар Pattaya Go-Go.

Нічні розваги в Бангкоку стануть тихішими

На вулиці Каосан-роад, що не спить, у Бангкоку теж відбудуться деякі зміни. Бачити улюблений бар закритим там не доведеться, але веселощі трохи вщухнуть.

До столичної адміністрації від місцевих жителів надійшли скарги на гучну музику.

В адміністрації розпорядилися, щоб середня гучність шуму у закладах у робочий час не перевищувала 90 децибелів. А майданчики, де виступають музиканти та проходять дискотеки, мають бути закритими і зі звуко- та віброізоляційними стінами.