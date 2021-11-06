В Таиланде начали арестовывать иностранных туристов

«Охотничьи рейды» на пьяных туристов, а главное – на бары, продающие спиртные напитки, объявила полиция знаменитого тайского курорта Паттайя. И это как раз после официального открытия Таиланда для иностранных гостей. Как сообщают местные СМИ, только за время рейда в ночь с четверга на пятницу было арестовано около 30 человек, включая иностранных туристов – как за продажу, так и за употребление алкоголя.

Подробности от Pattaya News таковы: офицеры полиции, патрулирующие пляжи около 22:00, услышали громкую музыку, выходящую из бара на пляже, и обнаружили, что посетители внутри танцевали и распивали алкоголь из одноразовых стаканчиков. В результате полиция арестовала 30 клиентов, как тайских, так и иностранных туристов, а также владельца бара.

Пока на курорте, который в «доководные» времена имел очень «веселую» славу в смысле ночной жизни и развлечений, меры борьбы с коронавирусом требуют от допущенных туристов полного ЗОЖ: бары должны оставаться закрытыми, и запрещается употребление алкоголя в ресторанах. Логично, что туристы не согласны, а владельцы баров пытаются заработать как могут.

Впрочем, они не только нарушают закон. Владельцы местных баров и ресторанов пытаются надавить на чиновников провинции Чонбури сняли ограничения, чтобы возродить знаменитую ночную жизнь Паттайи. Пока на последней встрече те лишь повторили правило, согласно которому рестораны теперь могут работать до 23:00, но алкоголь по-прежнему запрещен.

Однако мэр города Сонтхай Кхунплуем заявил, что 80% населения Паттайи полностью вакцинировано от Covid-19, а Комитет по инфекционным заболеваниям Чонбури разрабатывает план по открытию баров и ночных клубов.