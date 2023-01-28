Головний курорт Таїланду готують до прийому десятків мільйонів туристів

Аеропорт У-Тапао під Паттайєю стане авіахабом і прийматиме до 60 млн пасажирів на рік, повідомили тайські ЗМІ. За словами представника уряду Таїланду Тіпанана Сірічани, реконструкція розпочнеться вже наприкінці січня.

Інвестиційний план вартістю майже 9 млрд доларів реалізують на державно-приватній основі. Заплановано побудувати дві злітно-посадкові смуги, які здатні приймати літаки будь-яких типів. Супутня інфраструктура дозволить обслуговувати до 70 бортів на годину.

Новий третій пасажирський термінал отримає сучасне технологічне забезпечення, включаючи системи самостійної реєстрації та здачі багажу. До єдиного комплексу нової забудови входять готелі, торгові центри, житлові комплекси, і куди ж без бізнес-парку, офісних комплексів та виставкових центрів.

Проект розрахований на чотири фази, першу буде завершено вже наступного року. На цій стадії пасажиропотік доведуть до 16 млн осіб, авіаперон зможе вмістити 60 літаків. Високошвидкісна залізниця зв’яже авіахаб з аеропортами Суварнабхумі та Дон Муанг у Бангкоку.

В даний час аеропорт У-Тапао здатний обслуговувати до 5 млн людей на рік. Сюди прибуває півтора десятки регулярних рейсів, а також чартери з туристами. Для зручності доставки пасажирів на курорти Паттайя побудована швидкісна автотраса. Від авіагавані до міста трохи більше 30 км.

Влада країни очікує, що реалізація проекту матиме великий економічний ефект і додасть прискорення розвитку туристичної інфраструктури в регіоні.