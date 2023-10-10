У Австралії пенсіонери купили 51 круїзний тур на 500 днів, помінявши будинок для літніх людей на півторарічний круїз

Рекорд з відпочинку на кораблі поставила австралійська пара пенсіонерів Марті і Джесс Ансен. Купивши загалом 51 круїзний тур поспіль один за одним, і помінявши будинок для літніх людей на півторарічний круїз, вони подорожують і відпочивають на лайнері Coral Princess компанії Princess Cruises вже 500 днів.

“Коли я вийшов на пенсію, я пішов в агентство, показав свій бюджет і сказав: дивіться, у мене стільки-то грошей, купіть мені квитки на будь-який термін”, – розповів Марті європейській пресі.

У підсумку вони придбали 51 квиток поспіль. При цьому, як додала сімейна пара, вийшовши на пенсію, вони подумували про будинок для літніх людей, але після підрахунків зрозуміли, що круїзний лайнер коштує дешевше – і, безсумнівно, привабливіше.

Їхній перший круїз стартував 16 червня 2022 року. І досі пенсіонери живуть і відпочивають на лайнері, що вміщує 2 тисячі пасажирів.

“Тепер це наш спосіб життя. Нам не потрібно мити посуд або застеляти постіль. У нашій кімнаті прибирають щодня. Ми їмо з відкритого шведського столу, ми завжди перебуваємо в морі або басейні. На лайнері багато цікавих місць, і це дешевше, ніж будинок для літніх людей”, – заявила австралійська пара.