Туристам почали пропонувати “нудистський круїз” за 33 000 доларів

Туристам доступна нова пропозиція — тепер вони зможуть вирушити подорожувати в круїз нудиста. Відпочивальникам буде доступне купання голяка, а також відвідування тропічних островів. Про це повідомляє таблоїд Daily Star.

Корабель зветься “Великий оголений човен” і планує вирушити до Багамських островів у 2025 році. Для відпочивальників підготують шоу-програму, яка включатиме і заняття водними видами спорту. Вартість номерів починається від 2000 доларів і сягає 33 000. Все залежить від класу каюти та обраного пакета.

Гостей круїзу для нудистів попросять дотримуватися кількох правил. Наприклад, їм не можна буде носити спідню білизну та епатажний одяг. Крім того, в обідніх зонах відпочивальникам потрібно буде “прикрити груди, сідниці та геніталії”. Також не дозволяється нікого фотографувати та знімати на відео без згоди.

На судні, як пише видання, можуть розміститися 2300 людей. На території корабля розташовані ресторани з французькою, італійською, бразильською та азійською кухнями, а також спа-салон, магазини, вечірні бари та казино.

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