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МавританіяТуризм

Через спалах холери пасажирам круїзу не дають висадитися на Маврикії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Через спалах холери пасажирам круїзу не дають висадитися на Маврикії
Photo by Georgy Trofimov on Unsplash

Понад 2000 пасажирів, що знаходяться на борту круїзного судна в Індійському океані, кілька днів не можуть висадитися на Маврикії через підозри на спалах холери на лайнері.

Як повідомляє Independent, Norwegian Dawn повинен був прибути до Порт-Луї о 7-й ранку в неділю, 25 лютого, після 12-денної подорожі з Кейптауна. Зупинку на попередньому острові було скасовано, і судно прибуло на Маврикій на день раніше. Судно знаходиться в гавані, проте пасажири та члени екіпажу не можуть покинути його, доки лікарі не з’ясують причину спалаху шлункового захворювання на борту.

“Співробітники міністерства охорони здоров’я та благополуччя сьогодні вранці взяли зразки у 15 пасажирів на борту круїзного судна Norwegian Dawn. Ці пасажири були поміщені в ізоляцію на борту через їхній стан здоров’я. Рішення не допускати круїзне судно до причалу було прийнято з метою уникнути будь-яких ризиків для здоров’я. Здоров’я та безпека пасажирів, а також усієї країни загалом мають першорядне значення для влади”, – заявило портове управління Маврикія.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що наразі в Південній Африці відмічено спалах холери, зареєстровано понад 300 000 випадків з початку 2020 року, включаючи 5811 смертей.

“Під час подорожі Norwegian Dawn Південною Африкою 13 лютого 2024 року невелика кількість гостей зазнала легких симптомів захворювання шлунка. Після повернення судна в Порт-Луї, Маврикій, керівництво судна зустрілося з місцевою владою, щоб підтвердити, що вживаються всі необхідні запобіжні заходи і дії, щоб забезпечити загальне благополуччя на борту. Через додаткові аналізи, потрібні місцевою владою перед дозволом в’їзду, уряд Маврикія відклав висадку для поточного круїзу та посадку на наступний круїз”, – зазначили представники Norwegian Cruise Line.

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