Через спалах холери пасажирам круїзу не дають висадитися на Маврикії

Понад 2000 пасажирів, що знаходяться на борту круїзного судна в Індійському океані, кілька днів не можуть висадитися на Маврикії через підозри на спалах холери на лайнері.

Як повідомляє Independent, Norwegian Dawn повинен був прибути до Порт-Луї о 7-й ранку в неділю, 25 лютого, після 12-денної подорожі з Кейптауна. Зупинку на попередньому острові було скасовано, і судно прибуло на Маврикій на день раніше. Судно знаходиться в гавані, проте пасажири та члени екіпажу не можуть покинути його, доки лікарі не з’ясують причину спалаху шлункового захворювання на борту.

“Співробітники міністерства охорони здоров’я та благополуччя сьогодні вранці взяли зразки у 15 пасажирів на борту круїзного судна Norwegian Dawn. Ці пасажири були поміщені в ізоляцію на борту через їхній стан здоров’я. Рішення не допускати круїзне судно до причалу було прийнято з метою уникнути будь-яких ризиків для здоров’я. Здоров’я та безпека пасажирів, а також усієї країни загалом мають першорядне значення для влади”, – заявило портове управління Маврикія.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що наразі в Південній Африці відмічено спалах холери, зареєстровано понад 300 000 випадків з початку 2020 року, включаючи 5811 смертей.

“Під час подорожі Norwegian Dawn Південною Африкою 13 лютого 2024 року невелика кількість гостей зазнала легких симптомів захворювання шлунка. Після повернення судна в Порт-Луї, Маврикій, керівництво судна зустрілося з місцевою владою, щоб підтвердити, що вживаються всі необхідні запобіжні заходи і дії, щоб забезпечити загальне благополуччя на борту. Через додаткові аналізи, потрібні місцевою владою перед дозволом в’їзду, уряд Маврикія відклав висадку для поточного круїзу та посадку на наступний круїз”, – зазначили представники Norwegian Cruise Line.