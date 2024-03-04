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Туризм

Місце для трупів: співробітниця круїзного лайнера розповіла шокуючу правду про солодкі вечірки

Yevhenii Podolskyi
Yevhenii Podolskyi
Місце для трупів: співробітниця круїзного лайнера розповіла шокуючу правду про солодкі вечірки
Photo by Colin Lloyd on Unsplash

Колишня співробітниця круїзного лайнера розповіла моторошну правду про те, чому екіпаж судна влаштовує вечірки з морозивом для пасажирів, повідомляє New York Post.

За словами Такер, яка пропрацювала на лайнері кілька сезонів співачкою, на кожному такому судні є свій морг, розрахований на 4-5 тіл, на випадок, якщо хтось із пасажирів помер під час круїзу.

“Коли людей вмирає більше за ту кількість, на яку розрахований морг, екіпаж екстрено звільняє морозильні камери, наприклад, влаштовує для пасажирів вечірки з безкоштовним морозивом”, – каже жінка і зазначає, що вона працювала на лайнері люкс-класу, де основний контингент — це люди похилого віку, тому смерті під час подорожей не рідкість.

Ролик із шокуючою правдою співачка розмістила на своїй сторінці у TikTok. Він став вірусним та набрав понад 2,3 мільйона переглядів.

Багато користувачів вирішили, що жінка “наганяє остраху” і говорить неправду, проте медики, які мають досвід роботи на круїзних лайнерах, підтвердили слова Такер.

“Тут медик круїзного лайнера. Можу підтвердити зв’язок моргу та морозива”, – написав Корі Л. Бакер.

“Це може статися і на військових судах. У нас на борту не було моргу, тому, якщо хтось помирав або нам доводилося перевозити тіло, це означало, що екіпаж добре харчуватиметься, бо треба було звільнити морозильні камери”, – прокоментував ветеран ВМС.

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