Трагедія на круїзному лайнері: В одній із кают було виявлено тіло

На борту круїзного судна, що прямує до берегів Багамських островів, сталася трагедія. В одній із кают було виявлено тіло 27-річної мешканки Флориди.

Як повідомляє Independent, поліція затримала 32-річного чоловіка, також із Флориди, і вилучила з каюти підозрілу речовину, ймовірно, кокаїн.

Подія сталася на лайнері Margaritaville at Sea. Жінку знайшли без ознак життя, і, незважаючи на спроби реанімації з боку медперсоналу, врятувати її не вдалося. Наразі триває розслідування на острові Гранд Багама, проводиться експертиза для встановлення точної причини смерті.

Представники круїзної компанії повідомили, що після виявлення смерті на борту негайно повідомили усі відповідні органи, включаючи ФБР. Корабель, що вийшов з Палм-Біч минулої неділі, повернувся назад у вівторок, і ФБР отримало повний доступ до судна для проведення розслідування.

Цей інцидент стався на тлі дедалі більших побоювань за безпеку на Багамах, де лише за перший місяць 2024 року було зареєстровано 18 вбивств. Посольство США закликало до підвищеної пильності, особливо у східній частині острова Нью-Провіденс. У відповідь на це Міністерство туризму Багам заявило про свою готовність забезпечити безпеку країни для туристів, наголосивши, що обставини, описані в попередженні посольства, не відображають загальної ситуації в країні.