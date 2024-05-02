Другий за тиждень російський турист раптово помер у готелі на курорті Туреччини

Російський турист помер 1 травня на курорті Аланія, провінція Анталія, у Туреччині, повідомляє газета “Sabah”.

За інформацією видання, 62-річний відпочивальник із Росії знепритомнів у номері готелю, де відпочивав зі своєю родиною. Чоловіка доправили до лікарні, проте він не вижив.

Повідомляється, що тіло туриста направлене на проведення судово-медичної експертизи до міста Анталії. Місцева поліція розпочала розслідування цього випадку.

Кілька днів тому, 25 квітня, ще одного російського туриста знайшли мертвим у готелі турецької Аланії. Тіло 61-річного Дмитра Ц. було виявлено співробітниками готелю у альтанці на території готелю. Співробітники помітили, що чоловік не виявляє ознак життя, та викликали медичну бригаду.