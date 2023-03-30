Туристи на Пхукеті більше не заходять у море: вода на пляжі стала чорною та смердючою

Вода на пляжі стала чорною та смердючою: туристи на Пхукеті більше не заходять у море. Більше того, фотографії чорної каламутної води на пляжах у Патонзі облетіли інтернет та загрожують серйозними збитками для туристичного бізнесу на Пхукеті.

Тепер відпочиваючі не наважуються заходити у воду через побоювання за своє здоров’я і закликають місцеву владу швидше вирішити проблему.

Морська вода навколо каналу Pak Bang на пляжі в Патонзі стала чорною, викликавши здивування та занепокоєння туристів. Вони почали ділитися знімками зони, що стала непридатною для купання, і закликати відповідальних осіб відкрити розслідування. Багато фотографій розмістило на своїх сторінках видання Drone Boat Patong з коментарем, що чорні водорості можуть вплинути на туризм у Пхукеті.

Про схожу ситуацію на пляжах Самуї ми вже писали раніше. Там місцева влада також пов’язує чорний колір води з цвітінням планктону, цілком природним та безпечним для людини явищем. Нормалізація ситуації очікується лише протягом тижня. Як зазначає The Phuket Express, такі ситуації вже відбувалися на острові.