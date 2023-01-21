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Туристу заборонили в’їзд до Австралії за 300 грамів сиру та кілограм хамона у багажі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристу заборонили в'їзд до Австралії за 300 грамів сиру та кілограм хамона у багажі

Іспанський турист прилетів до Австралії, проте влада вислала його назад і зобов’язала заплатити великий штраф. З’ясувалося, що чоловік не задекларував 300 грамів сиру та 1 кілограм хамона, що лежать у багажі.

Згідно з австралійськими ЗМІ, інцидент стався минулого вівторка в міжнародному аеропорту Перта (Західна Австралія). 20-річного мандрівника затримали за незаконне перевезення 275 гр. свинячої панчетти, 665 гр. хамона та близько 300 гр. козячого сиру, оскільки в країні посилилися закони біобезпеки. У результаті йому анулювали візу та оштрафували на $3.300.

Виходячи з правил, мандрівники, чиї візи анульовані, надсилаються з Австралії найранішим доступним рейсом, при цьому їм може загрожувати трирічна заборона на в’їзд, перш ніж вони зможуть подати повторну заявку на отримання дозвільних документів.

Як зазначили місцеві видання, міністр сільського господарства країни Мюррей Вотт розкритикував іспанського туриста за те, що він привіз практично сире м’ясо. «Якби він задекларував ці продукти, було б вжито інших дій, але проблема полягала в тому, що він цього не зробив. Ми серйозно ставимося до того, щоб ящур та інші хвороби не потрапляли до країни, і мандрівники мають пам’ятати про це, коли вони намагаються в’їхати до Австралії», – заявив чиновник.

Останнім часом уряд Австралії оголосив про збільшення кількості порушень для туристів, упійманих за перевезенням заборонених продуктів та речей. Як пояснила влада, суворі заходи введені, щоб запобігти проникненню хвороб та шкідників до Австралії. Нагадаємо, що влітку країна-материк оголосила про підвищені ризики занесення вірусу ящуру в країну після повідомлення Мінсільгоспу Індонезії про нові спалахи на курортному острові Балі. Фахівці запропонували посилити заходи біобезпеки в аеропортах. За оцінками експертів, спалахи ящуру в Австралії коштували місцевій економіці більш ніж $80 млрд за 10 років.

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