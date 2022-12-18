Турист розлютив людей в аеропорту надувним матрацом у залі очікування

Турист встановив у залі очікування аеропорту надувний матрац та розлютив інших пасажирів. Посаду про вчинок мандрівника з’явився на сайті Reddit.

За словами очевидців інциденту, матрац був прикрашений словами: “Ця людина живе мрією”. Мандрівники залишили понад тисячу коментарів під постом. Більшість із них розкритикували вчинок винахідливого туриста. Вони зазначили, що матрац туриста зайняв дуже багато місця, а отже, заважав іншим.

Але знайшлися й ті, хто оцінив кмітливість чоловіка:

“Це дійсно геніально, після моїх останніх 5 годин очікування в аеропорту та майже 19-годинного робочого дня я погодився б просто розслабитися та підняти ноги”.

Раніше “ДІП” повідомляв про те, що в Амстердамі стане менше розваг для туристів.