Турист розлютив людей в аеропорту надувним матрацом у залі очікування

Турист встановив у залі очікування аеропорту надувний матрац та розлютив інших пасажирів. Посаду про вчинок мандрівника з’явився на сайті Reddit.
За словами очевидців інциденту, матрац був прикрашений словами: “Ця людина живе мрією”. Мандрівники залишили понад тисячу коментарів під постом. Більшість із них розкритикували вчинок винахідливого туриста. Вони зазначили, що матрац туриста зайняв дуже багато місця, а отже, заважав іншим.
Але знайшлися й ті, хто оцінив кмітливість чоловіка:
“Це дійсно геніально, після моїх останніх 5 годин очікування в аеропорту та майже 19-годинного робочого дня я погодився б просто розслабитися та підняти ноги”.
Раніше “ДІП” повідомляв про те, що в Амстердамі стане менше розваг для туристів.